Almanach de samedi 18 janvier sainte Béatrice

La Chiesa celebra Beata Beatrice II d'Este Monaca

Figlia di Azzo IX d'Este e Giovanna di Puglia, nacque a Ferrara intorno al 1230. Educata agli esempi della zia Beatrice e della nonna Leonora, fu data in sposa nel 1249 a Galeazzo, figlio di Manfredi e podestà di Vicenza. Morto Galeazzo in battaglia contro Federico II, Beatrice si ritirò nel 1254 a vita monastica nell'isola di San Lazzaro, presso Ferrara, ricevendo l'abito di San Benedetto. Ottenuta dal papa Innocenzo IV la traslazione del monastero a San Stefano della Rotta, Beatrice emise i voti il 25 marzo 1254 e morì santamente il 18 gennaio 1262. Fu sepolta nel monastero di San Stefano della Rotta, il cui sepolcro fu meta di pellegrinaggi. Clemente XIV approvò il suo culto nel 1774 e Pio VI concesse la Messa e l'Ufficio nel 1775.

Il sole sorge alle ore 8,09 e tramonta alle ore 17,09

“La guerra è una sconfitta per l'umanità.” (Papa Francesco)

Non c'è vera vittoria in guerra, perché si perde sempre qualcosa di fondamentale: la dignità umana, la pace e il futuro. La posizione di Papa Francesco invita la comunità mondiale a riflettere sulle conseguenze devastanti delle guerre e a cercare soluzioni basate sul dialogo, la comprensione reciproca e la cooperazione internazionale.