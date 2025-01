MONTAGNA VDA: CHAMPLONG - La Magdaleine

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda, pagina Facebook. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

***************

Il progetto Cervino-Outdoor è online: navigate nel sito e scaricate l'app.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Oggi andiamo a LA MAGDELEINE.

CHAMPLONG



Una bellissima escursione da fare con le racchette da neve, con una vista spettacolare sul Cervino.



La parte bassa del tracciato percorre un bosco di larici, si passa nei pressi della panchina gigante del Col Pilaz per poi raggiungere l'altipiano di Champlong e i suoi grandi spazi, con lo sfondo del Cervino.



Normalmente il tracciato è battuto con il gatto delle nevi e, pertanto, è più semplice da percorrere.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, traccia GPS:

https://www.cervino-outdoor.it/itinerari/champlong/

Ho aggiunto alcune virgole per migliorare la fluidità del testo e ho rimosso una virgola superflua dopo "Cervino-Outdoor".