Almanach de mardi 14 janvier Le Saint Sauveur

La Chiesa celebra Santa Nino (Nouné, Nina, Cristiana) Apostola della Georgia

Intorno al IV secolo, la schiava cristiana Nino, nata in Cappadocia, fu portata in Georgia durante un'invasione. La sua fede e le sue virtù, unite a numerosi miracoli, la resero oggetto di venerazione e la portarono a convertire il re e la regina della Georgia al cristianesimo. Grazie a Nino, il cristianesimo si diffuse rapidamente in tutto il paese, che divenne la prima nazione cristiana dell'Europa orientale.

“La guerra è una sconfitta per l'umanità.” (Papa Francesco)

Non c'è vera vittoria in guerra, perché si perde sempre qualcosa di fondamentale: la dignità umana, la pace e il futuro. La posizione di Papa Francesco invita la comunità mondiale a riflettere sulle conseguenze devastanti delle guerre e a cercare soluzioni basate sul dialogo, la comprensione reciproca e la cooperazione internazionale.