Gli ascolti del TGR Valle d'Aosta in crescita

Nel panorama delle Testate Giornalistiche Regionali (TgR) della Rai, il TGRE Valle d'Aosta si distingue per un trend positivo, con una continua crescita della sua audience e un rafforzamento della sua presenza digitale. Nel 2024, la TgR ha superato i 70 milioni di visite sui suoi 24 siti web di notizie locali, con un evidente aumento di interazione da parte degli utenti. La Valle d'Aosta non fa eccezione, con una solida performance tra le redazioni in crescita della Rai.

Il successo del TGR Valle d'Aosta si inserisce in un contesto nazionale dove, oltre ai tradizionali mezzi televisivi e radiofonici, l'informazione regionale ha visto un enorme sviluppo attraverso piattaforme digitali. Quasi l'80% delle visite ai siti web della TgR avviene tramite smartphone, un dato che evidenzia il cambiamento nei consumi informativi, con gli utenti che si collegano frequentemente per restare aggiornati in tempo reale. I picchi di traffico si registrano soprattutto al mattino e nel primo pomeriggio, con interessanti aumenti di accessi anche in tarda serata.

Un dato particolarmente rilevante per il TGRE Valle d'Aosta è la sua capacità di coprire non solo le notizie nazionali e regionali, ma anche le storie ultra-locali, che arrivano da piccoli borghi, contrade e periferie. Questo approccio mirato, che risponde alle esigenze di una comunità sempre più connessa e informata, ha contribuito a rafforzare il legame tra il TGRE e il pubblico locale.

Il sito web della TgR Valle d'Aosta, come quelli delle altre redazioni, è integrato con i social media. Ogni giorno, vengono pubblicati tra le 300 e le 500 notizie sulle principali piattaforme, come Facebook, Instagram e X, ampliando ulteriormente la distribuzione delle informazioni. In particolare, la Valle d'Aosta beneficia di un'offerta informativa che risponde con puntualità e precisione alle peculiarità locali, dal meteo alle notizie di cronaca, fino agli eventi sportivi che caratterizzano il territorio.

In sintesi, la crescita del TGRE Valle d'Aosta è un segnale positivo per la diffusione dell'informazione regionale in Italia. La combinazione tra la tradizione televisiva e radiofonica e l'innovazione digitale permette alla TgR di essere un punto di riferimento affidabile e di facile accesso per gli utenti, confermando la sua rilevanza anche in un contesto sempre più dominato dal consumo mobile.