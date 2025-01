Le proposte dell'Associazione Ripartire dalle Cime Bianche per migliorare l’offerta sciistica di Ayas

Attualmente, la seggiovia bidirezionale, costruita nel 1983, presenta una criticità importante: il suo punto di arrivo al lago Ciarcerio si trova a una quota insufficiente per accedere direttamente alla seggiovia Bettaforca. Gli sciatori devono scendere fino all’alpe Ciarcerio per risalire con la seggiovia della Mandria a Mont Ros (Campo Base), congestionando quest’ultimo impianto.



L’opportunità di un miglioramento strutturale

La prassi consolidata prevede che la sostituzione di un impianto sia un’occasione per razionalizzare e migliorare l’offerta. In tal senso, un innalzamento di soli 70 metri della quota di arrivo della seggiovia bidirezionale consentirebbe un collegamento diretto "sci ai piedi" con la seggiovia Bettaforca. Tuttavia, una recente dichiarazione dell’assessore agli impianti a fune (19 dicembre 2024) rivela che Monterosa SpA intende mantenere gli attuali attestamenti per i prossimi 30-40 anni. Questa scelta, se confermata, rappresenterebbe un freno significativo per lo sviluppo dell’offerta sciistica di Ayas.





Connessioni mancanti

Le criticità dell’attuale configurazione

Lo sciatore che parte da Champoluc per raggiungere Gressoney o Alagna deve affrontare un percorso complesso :



Salire al Crest e poi al Colle Sarezza. Scendere lungo una stretta pista nera fino a Contenery. Utilizzare la seggiovia bidirezionale per arrivare al lago Ciarcerio. Scendere all’alpe Ciarcerio, prendere la seggiovia della Mandria e proseguire finalmente verso Gressoney.

Questo itinerario scoraggia molti sciatori, che preferiscono spostarsi con i servizi navetta o in auto verso Frachey, congestionando ulteriormente questi collegamenti. Anche un semplice aumento della portata oraria della seggiovia Mandria risulterebbe insufficiente a risolvere il problema.



Proposte per il miglioramento dell’offerta

Per rendere l’offerta sciistica di Ayas più attrattiva e funzionale, si propongono i seguenti interventi:



Rinnovare la seggiovia bidirezionale Belvedere/Ciarcerio : spostando il punto di arrivo all’altezza della seggiovia della Mandria, evitando così la discesa obbligatoria all’alpe Ciarcerio e alleggerendo il carico sulla seggiovia Mandria. Potenziare, a seguire, la seggiovia Mandria risalente al 1992 : organizzando meglio fin da subito le corsie ai tornelli, dato che l’impianto serve quattro flussi diversi. P eraltro, la seggiovia Mandria serve anche una pista da gara omologata, che è sottoutilizzata, poiché in alta stagione una gara non è compatibile coi flussi di quell'impianto nel week end. Esaminare la fattibilità tecnica, economica e climatica di un collegamento diretto Crest/Belvedere : questo permetterebbe di ridurre significativamente i tempi di accesso a Gressoney e viceversa, incentivando anche gli sciatori provenienti da Alagna e Gressoney a raggiungere il Crest. Inoltre, tale impianto valorizzerebbe una pista esistente e un punto panoramico interessante anche in estate. Realizzare un marciapiede a Frachey : lungo la strada regionale 45, per garantire un accesso pedonale sicuro alla funicolare a chi soggiorna nell’area alberghiera.

Tratto mancante lago Ciarcerio - Mont Ros

Conclusioni

Questi interventi sarebbero apprezzati sia dagli operatori turistici che dalla clientela. È auspicabile che Monterosa SpA, la Regione e il Comune valutino con attenzione queste proposte per garantire uno sviluppo coerente e competitivo dell’offerta sciistica di Ayas.