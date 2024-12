ÉVANGILE DE DIMANCHE: DIEU A VOULU NAÎTRE DANS UNE FAMILLE HUMAINE

L'Église du Seigneur nous donne l'occasion de célébrer aujourd'hui la fête de la sainte famille de Nazareth.

Pourquoi cette fête?

Notre Dieu n'est pas une monade fermée, sans porte ni fénêtre. Le Dieu de nos pères est communauté trinitaire qui crée et fonde la famille humaine sur l'amour.

Que serait l'humanité sans famille?

Elle est impensable, car l'homme ne peut pas vivre seul. L'homme n'est homme que parmi les hommes. La sainte famille de Nazareth nous enseigne l'harmonie familiale marquée par l'attention réciproque, la préoccupation, la prière communautaire, le partage des joies et des peines, le service et le sacrifice de chacun pour les autres, la liberté et l'obéissance. Dieu a choisi de naître dans une famille pour lui donner un sens et une consistence.



1. UN ENFANT EST UN DON, NON UNE CHARGE.

Elqana et Anne est un couple qui dans un premier temps vivait dans une angoisse profonde, car ils n'avaient pas d'enfant. Anne se presentait dans le temple les yeux gonflés de larmes pour demander le don de l'enfant. Une femme sans enfant souffre plus que le mari qui l'aime bien. Elqana pour consoler sa femme disait: "Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas?Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix enfants"(1S1,8)? Rachel voulait même mourir que vivre sans enfant(Gn30,1). Les deux femmes malheureuses de l'Ancien Testament seront exaucées, ce qui montre que l'enfant n'est pas un dû, mais un don qui ne vient pas du pouvoir de l'homme. Quand Dieu a entendu la prière d'Anne en lui accordant un fils, cette famille pieuse a reconnu que cet enfant était un don de Dieu. Cet enfant portera le nom de Samuel qui signifie "Dieu exauce".

Dieu exauce toujours ceux qui l'invoquent dans la vérité. Anne et Elqana ont vécu ensemble leur souffrance du manque d'enfant. Pensons aux familles sans enfants qui poussent souvent l'un des conjoints à l'infidélité dans la recherche acharnée d'une progéniture à tout prix. Comme nous le suggère Kharil Gibran, "vos enfants ne sont pas vos enfants". L'enfant est un don de Dieu à l'humanité. La vie trouve son origine biologique, son expansion, son épanouissement dans la famille. Aristote affirmait déjà que l'homme sans communauté soit c'est un monstre, soit une divinité. Le Dieu de nos pères nous a révélé qu'il n'est pas solitaire. Nous croyons en un seul Dieu: Père, Fils et Esprit Saint.

Les lectures de ce dimanche insistent sur la joie de la présence de l'enfant en famille, les inquiétudes des parents sur l'avenir de l'enfant, la collaboration entre les époux et l'implication de la communauté dans l'éducation de l'enfant. Ainsi, Jésus croissait en taille, en grâce, en sagesse, en se soumettant à ses parents. Pourtant, il est Dieu né de Dieu, vrai Dieu mais qui vit dans l'humilité.



2. LA CROISSANCE INQUIÉTANTE DE JÉSUS.

Après la joie de la naissance de Jésus (noël), vient l'inquiétude liée à sa croissance. L'évangéliste Luc décrit comment le Fils de Dieu dans sa croissance humaine a inquiété ses parents. L'évangile de cette fête de la sainte famille comprend trois étapes à savoir: La solidarité de Jésus aux fêtes juives, sa première mission au temple qui crée d'une part l'admiration des interlocuteurs et d'autre part la préoccupation de ses parents, la soumission de Jésus à Nazareth, sa vie secrète jusqu'à trente ans.

Le jeune Jésus de douze ans est solidaire au culte religieux du peuple dans lequel l'éternel a choisi de s'incarner sans bruit. L'adage de Thérence trouve son terrain d'application dans la vie de Jésus vrai Dieu et vrai homme. Jésus peut dire plus que quiconque:"Je suis homme et tout ce qui est humain ne m'est étrange"(homo sum, humani nihil alienum puto). Il a affronté l'existence humaine dans toute sa complexité. L'évangéliste Jean synthétise cette existence de Jésus en ces mots: "Et le verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous".

Il monte à Jérusalem avec ses parents pour fêter la Pâque des juifs selon le livre du Deutéronome (Dt16,16). À cet effet, Jésus dit dans le discours de la montagne: "Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir"(Mt5,17). Il ne s'écarte pas de la réalité pour laquelle il vient transformer et transfigurer. La Pâque rituelle sera sa Pâque, quand il sera l'Agneau immolé qui enlève le péché du monde.



Après la prière dans le temple, se produit quelque chose d'insolite et d'inquiétant. Il reste au temple sans avoir avisé ni à Marie ni à Joseph. Nous interpréterions ce geste comme une rébellion de l'adolescent, une volonté de libération aux règles familiales. Cependant, il y a quelque chose qui dépasse une simple révolte des adolescents. Jésus reste dans le temple pour une mission. Il est au milieu des docteurs en les écoutant et en les interrogeant. Tous ceux qui l'écoutaient étaient stupéfaits par son intelligence. La mission du Verbe commence au temple de Jérusalem pendant la Pâque et s'achèvera avec sa résurrection d'entre les morts pour une Pâque nouvelle. Les trois jours sans Jésus qui déchirent le coeur de la Vierge Marie, annoncent déjà la mort de Jésus, les trois jours dans les enfers. La joie de retrouver Jésus dans le temple sera la joie de Marie sa mère au matin de Pâque.



3. JÉSUS GRANDIT EN SAGESSE ET EN GRÂCE.

Cette troisième étape montre que Jésus est pleinement humain. Il grandit dans une famille. Il reçoit de Joseph et de Marie la formation humaine, spirituelle et religieuse. Il est éduqué et formé selon la tradition religieuse du peuple où il s'est incarné. Comme les enfants des familles chrétiennes accomoagnent les parents pour participer à la messe du dimanche, Jésus avec ses parents étaient aussi présents dans la synagogue de Nazareth. L'Évangile de ce dimanche nous montre qu'il participe au pèlerinage à Jérusalem avec sa famille. C'est là qu'il révèle dans un langage codé son appartenance à la famille trinitaire, en répondant à la question de Marie sa mère sans s'éxcuser: "Vous ne savez pas que je dois être à la mission de mon Père?". Cette parole loin d'être comme certains peuvent le croire, un signe d'ingratitude, révèle au contraire le don que la sainte famille a eu, celui de vivre avec Dieu dans leur maison. Marie gardait tout cela dans son coeur. Joseph ne dit rien, mais discerne. Ce qui dépasse notre compréhension doit être accueilli avec humilité et gratuité. Jésus ne vit pas au milieu de nous en nous imposant sa divinité. Sa présence est marquée par la douceur, la simplicité, l'humilité. Sa présence interroge et personne ne peut en être indifférent. Il grandit en sagesse, en grâce et en taille en se soumettant aux ordres de la maison.

4. PRIÈRE

Seigneur Jésus, tu as choisi de descendre vers l'humanité pour la tirer des ténèbres du péché afin qu'elle marche dans la lumière. Viens à notre secours, sans toi nous ne pouvons rien.

Étant le Verbe éternel du Père au milieu de nous pauvre pécheur, tu restes unis au Père en montant à Jérusalem pour le contempler en récitant les paroles du Psaume: "Quelle joie quand on m'a dit: Nous irons à la maison du Seigneur"(Ps121,1).

Enseigne nous à prier le Père en esprit et en verité en chantant: "De quel amour sont aimées tes demeures Seigneur! Heureux les habitants de ta maison: ils pourront te chanter encore"(Ps83).

Tu as vécu en famille humaine en sagesse, en grâce en obéissant aux parents. Enseigne-nous l'humilité du coeur pour être au service du frère.

Saint Joseph, enseigne-nous à faire le bien dans le silence.

Vierge Marie, aide-nous à garder la vérité incompréhensible de ton Fils dans le secret du coeur, amen.





Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.