MONTAGNA VDA: VEUILLEN - CHAMOIS

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda, pagina Facebook. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Il progetto "Cervino-Outdoor" è online: navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Oggi andiamo a La Magdeleine.

VEUILLEN - CHAMOIS



Questo percorso è frequentato durante tutto l'anno. D'estate è una bella passeggiata, mentre in inverno si può percorrere con le racchette da neve oppure con i ramponcini.

Il percorso è tutto pianeggiante e si svolge lungo una strada rurale normalmente battuta dal gatto delle nevi.

L'arrivo a Chamois, "Perla delle Alpi", è sempre spettacolare.

Le Perle delle Alpi sono un raggruppamento di ventitré località dell'arco alpino, situate in cinque differenti paesi, con l'obiettivo della cosiddetta mobilità dolce.

Possiamo trovare anche dei ristoranti per un buon pranzo prima del ritorno.

