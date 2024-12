Almanach de mardi 24 decembre saint Dauphin

La Chiesa celebra San Bonifacio I Vescovo di Saint-Paul-Trois-Châteaux

San Bonifacio I è il diciassettesimo vescovo di Saint-Paul-Trois-Châteaux vissuto tra i sec. VIII e IX. Nella cronotassi della diocesi, figura dopo Betto e prima di Laudone, e che abbia governato la diocesi tra gli anni 820 e 839.

La diocesi la cui sede vescovile era la città di Saint-Paul-Trois-Châteaux. nell'attuale dipartimento della Drôme, dove fungeva da cattedrale la chiesa di Nostra Signora Assunta e San Paolo, venne soppressa nel 1801. L'antica città romana di Augusta Tricastinorum poi Saint-Paul-Trois-Châteaux. divenne sede di una diocesi della provincia romana della Gallia Viennense verso il IV secolo, il cui primo vescovo storicamente documentato è Fiorenzo, che partecipò al concilio di Epaon del 517.

Secondo il Duchesne avrebbe governato la diocesi tra la fine del V e l’inizio del VI secolo.

San Bonifacio è il primo vescovo comune dopo che sotto Ludovico il Pio le due diocesi di Orange e Saint-Paul-Trois-Châteaux furono unite all’epoca di Gregorio IV. La diocesi sarà definitivamente separata da quella di Orange all’epoca del vescovo Ponzio (Pons) III, con il Pontefice Pasquale II nel 1107.

