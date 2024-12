Riaperto il Museo di Scienze Naturali di Saint-Pierre: un viaggio tra natura e cultura

I lavori hanno riguardato non solo la struttura dell'edificio e le teche espositive, ma anche i diorami, per offrire ai visitatori un’esperienza visiva ancora più coinvolgente. È stata dedicata particolare attenzione alle dotazioni multimediali, arricchendo così l’intera visita con strumenti che favoriscono una migliore comprensione delle tematiche trattate, legate alla biodiversità e alla storia naturale del nostro territorio.

Un altro importante intervento ha riguardato la biglietteria, con l’installazione di un impianto di illuminazione moderno e l’aggiornamento tecnologico tramite nuovi monitor. Questi miglioramenti non solo rinnovano l’aspetto estetico e funzionale dello spazio, ma mirano a rendere il Museo ancora più accogliente per il pubblico, dando il giusto risalto alla ricchezza del patrimonio culturale e naturale che esso conserva.

Il Museo regionale di Scienze naturali rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la conoscenza dell'ambiente alpino e della biodiversità locale, ma anche un prezioso strumento di educazione scientifica. In questa direzione, è stato lanciato un progetto di promozione del Museo a livello nazionale, con l’obiettivo di attrarre un numero crescente di visitatori da tutta Italia. Nei prossimi giorni, il Museo sarà visibile in diverse città attraverso maxi teli e slot digitali su ledwall. In particolare, le immagini del Museo compariranno in aree centrali e turistiche di Milano, come la Basilica di San Carlo, Corso Gae Aulenti e via Torino, e lungo il Lungotevere di Ripetta a Roma. Questo progetto di comunicazione è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l’Assessorato alle Opere Pubbliche, il Turismo, lo Sport e il Commercio, ed è destinato a far conoscere meglio le ricchezze naturali della Valle d’Aosta, facendo del Museo una meta imperdibile per chi desidera approfondire la storia del nostro ambiente naturale.

Il Museo non è solo una risorsa culturale, ma anche un luogo di scoperta per i più piccoli. Il 22 dicembre, infatti, si terrà un evento speciale pensato proprio per i bambini: "Gioca, Conosci, Scopri e Impara". In questa occasione, i bambini potranno scoprire il nuovo libretto di visita a loro dedicato, realizzato in collaborazione con esperti di didattica. Questo piccolo volume offre attività ludiche che permettono ai giovani visitatori di esplorare le sale del Museo in modo interattivo, stimolando curiosità e apprendimento attraverso il gioco. L’iniziativa si svolgerà in due turni, alle 16:30 e alle 17:00, con un costo di 5 euro a bambino, e le prenotazioni possono essere effettuate fino a mezzogiorno del 22 dicembre.

Con questa nuova offerta, il Museo regionale di Scienze naturali non solo si conferma come una risorsa culturale di grande valore, ma diventa anche un luogo in cui ogni visitatore, di qualsiasi età, può scoprire l’importanza della biodiversità e della conservazione del nostro patrimonio naturale. La promozione del Museo e degli eventi che lo accompagnano testimoniano l’impegno della Valle d’Aosta nel promuovere la cultura e la conoscenza del proprio territorio, favorendo l'incontro tra la tradizione locale e le nuove modalità di fruizione culturale.

Le prenotazioni possono essere effettuate entro le ore 12 del 22 dicembre, scrivendo a info@alpinsas.com.