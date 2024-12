AOSTA: NUOVI SERVIZI ON LINE ATTIVATI SULLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE

i servizi interessati dall’innovazione a titolo sperimentale – accessibili, come gli altri già attivi, dallo Sportello telematico polifunzionale https://sportellotelematico.comune.aosta.it – sono l’occupazione di suolo pubblico per l’apertura di cantieri, per svolgere attività di scarico merci e traslochi, e l’occupazione di suolo pubblico per svolgere attività elettorali e referendarie.

Una volta entrati nella sezione dedicata, sarà possibile accedere al servizio desiderato e procedere alla compilazione online della pratica telematica, basata sul sistema a "fasi di compilazione", che consente di semplificare e migliorare i servizi online.

La presentazione dell’istanza avverrà dopo aver compilato e salvato il modulo principale. Successivamente, il portale guiderà attraverso tutte le fasi necessarie per completare l’iter della pratica, con, eventualmente, altri moduli secondari e il caricamento dei documenti.

Come detto, i servizi online possono essere utilizzati in alternativa alle istanze cartacee. La modulistica cartacea di riferimento è, comunque, anch’essa scaricabile dallo Sportello Telematico Polifunzionale nella medesima pagina dove è presente il link per accedere alla compilazione online.