ÉVANGILE DE DIMANCHE: NE CRAINS PAS! LE SEIGNEUR TON DIEU EST EN TOI

Les lectures de ce troisième dimanche de l'avent appelé "Laetare", nous invitent à vivre dans la joie, car le Seigneur est proche. La première lecture du livre de Sofonie annonce la venue imminente de Dieu pour sauver son peuple. Le prophète invite le peuple à éclater de joie, car le Seigneur a déjà levé les sanctions qui pesaient sur lui. L'originalité du christianisme par rapport aux autres religions est la foi en Dieu sensible au coeur selon Blaise Pascal. Notre Dieu est Père, riche en miséricorde, fondement de notre joie. Dans l'attente du retour du Christ dans la gloire, saint Paul, lui aussi, nous exhorte à rester dans la joie. L'évangile nous rappelle la loi de la charité dans la mesure où celui qui est égoiste, injuste peut se remplir l'estomac, mais il ne sera jamais rassasié et joyeux.

1. LA JOIE DE DIEU POUR L'HOMME.

Le prophète Sophonie annonce la joie de Dieu pour l'homme réconcilié avec des paroles émouvantes: "Dieu aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour; il exultera pour toi et se réjouira, comme aux jours de fête". Quelles paroles riches de promesse et d'espérance!

Selon saint Thomas d'Aquin dans "Les passions de l'âme", la joie est l'union de l'âme avec le bien désiré. Par l'incarnation, l'âme de Dieu s'unit à celle de l'homme. Par cette condescendance, l'homme est appelé à éclater de joie, car si Dieu est pour nous rien ne sera contre nous. La tristesse, la souffrance et la douleur sont les expressions de la perte ou de l'éloignement de ce bien.

Dieu est triste quand l'homme se détourne de lui. "Il y a plus de joie au ciel quand un seul pécheur se convertit", dit le Seigneur.



Contrairement au Moteur immobile d'Aristote qui meut tout sans être mû, notre Dieu meut tout l'univers et se meut lui-même vers nous (saint Augustin, De l'ordre, I,10,29). Le Verbe fait chair qui vient habiter au milieu de nous quand les temps furent accomplis est l'expression de cet amour infini qui descend pour venir renouveller l'homme, laver ses souillures et lever les sanctions qui pesaient sur lui. La question de saint Anselme "Cur Deus homo" (pourquoi Dieu s'est fait homme) trouve dans cette première lecture la réponse adéquate: Dieu vient donner l'amnistie à l'homme qui méritait la condamnation pour se réjouir avec lui.



2. BONDIS DE JOIE DE TOUT TON COEUR.

Nous sommes dans un monde où la joie tend à diminuer et la tristesse à augmenter. Les guerres qui se multiplient dans le monde de notre temps ne sont que des signes du désenchantement du monde malgré les apparences de son affranchissement. Si nous mettons au coeur de notre vie l'argent (Pecunia), nous perdons ce don de la joie qui vient de Dieu et l'homme devient l'ennemi de l'homme.

La joie inauthentique est confondue avec la jouissance de l'instant, le "carpe diem", qui est le signe déjà du manque d'espérance dans le bonheur du ciel qui seul, peut vraiment rassasier l'homme de joie. Jésus dit à ceux qui veulent inscrire leur nom sur la terre des mortels: "Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme?"



La joie dans le Seigneur est enracinée dans la vocation à l'éternité. L'homme comme une flèche avancée, marche sur les bouts de pieds, mais les mains et les yeux levés au ciel. Les choses de ce monde peuvent nous donner juste un peu de satisfaction, seul Dieu remplit nos coeurs.

Ainsi, saint Paul nous rappelle que la joie n'est pas optionnelle, mais un impératif catégorique: "Frères, soyez dans la joie du Seigneur, je le redis: soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche".



3. CONVERTISSEZ-VOUS.

Que dois-je faire pour entrer dans la joie du Seigneur? Le message de Jean Baptiste est sans équivoque. Tout le monde en est interpellé. Trois catégories de gens lui posent cette question: Que devons-nous faire? Ces catégories sont: la foule, les publicains et les soldats. C'est étonnant que la classe de politiciens magistrats, de prêtres, semble ne pas s'inquiéter de l'imminence de la venue du Messie. La demande sur ce qu'il faut faire est radicale, anthropologique et touche la moralité. Cette demande qui hante le coeur de l'homme sera l'objet de la philosophie morale de Emmanuel Kant:" Que dois-je faire". Nous ne savons pas à vrai dire ce qu'il faut faire pour discipliner la foule des passions, l'inclination à la malhonnêteté représentée par les publicains, et l'instinct de violence symbolisée par la force des soldats.



Toutes ces catégories sont présentes dans le coeur de chacun. Jean Baptiste oppose comme signe de conversion à ces instints, les vertus de charité, honnêteté et douceur. Selon saint Augustin, le péché consiste à choisir mal ce qui est bien. Par conséquent, la conversion devient l'aversion à tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. La conversion n'est pas à comprendre comme la négation de soi, mais le refus de fausses divinités qui peuplent notre coeur, car un seul Dieu tu adoreras.



4. PRIÈRE POUR LE DON DE LA JOIE.

Seigneur Dieu, joie de nos coeurs. Viens nous libérer des instincts d'égoisme, de fraude et de violence pour rayonner devant nos frères et soeurs à travers les gestes de charité, d'équité et d'humilité.

Rends-nous témoins de ta joie dans un monde qui, malgré les apparences de sûreté et sécurité vit dans la peur et marche dans les ténèbres hors du chemin. Rends-nous missionnaire de ta joie dans ce monde en désarroi.

Bon dimanche de la joie frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera