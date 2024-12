Aumenta il costo del caffé

Il prezzo del caffè ha raggiunto un nuovo record, i chicchi di Arabica hanno superato i 3,44 dollari per libbra (0,45 kg) raggiungendo il livello più alto mai registrato. Questo incremento, che ha già visto i prezzi salire di oltre l’80% solo quest’anno, è il risultato di una combinazione di fattori, tra cui le condizioni climatiche nei due principali paesi produttori, Brasile e Vietnam, e la crescente domanda globale della bevanda.

La riduzione delle forniture da parte dei maggiori esportatori, unita al crescente aumento del consumo del prodotto, porterà purtroppo a ulteriori aumenti dei prezzi. I commercianti di caffè si aspettano che, nel2025, molte torrefazioni scarichino questi aumenti ai consumatori. Il precedente record del costo dei pregiati “chicchi” risale al 1977, quando una nevicata eccezionale distrusse le piantagioni brasiliane, nel 2024 colpite dalla peggiore siccità degli ultimi 70 anni, seguita da piogge intense che crearono timori sui futuri raccolti.

Tuttavia, non sono solo le coltivazioni di Arabica a soffrire: anche il Vietnam, principale produttore di Robusta, ha affrontato condizioni climatiche estreme che hanno messo a rischio le forniture di questa varietà. Il caffè, è divenuta la seconda materia prima più scambiata al mondo per volume dopo il petrolio e continua a vedere una domanda crescente a livello globale, in particolare in Cina, dove il suo consumo è più che raddoppiato nell’ultimo decennio.