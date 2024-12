Un Natale da sogno nel Mediterraneo: crociera esclusiva per i soci 50&Più

Sciprire il Mediterraneo durante le festività natalizie è un'esperienza unica che promette di unire il piacere del viaggio alla magia delle celebrazioni di fine anno. Grazie alla proposta esclusiva di 50&Più, un'importante opportunità per i soci è rappresentata dalla crociera "Natale alla scoperta del Mediterraneo", che partirà da Civitavecchia il 20 dicembre 2024 e farà ritorno il 27 dicembre, toccando alcune delle destinazioni più affascinanti d'Italia, Francia e Spagna. Questo viaggio è l’occasione ideale per trascorrere il Natale in modo speciale, a bordo di una nave da crociera, vivendo momenti di relax e scoperta in compagnia di nuove amicizie.

L’offerta è riservata ai soci 50&Più e prevede diverse soluzioni per rispondere alle esigenze di tutti i partecipanti, con tariffe convenienti e vantaggiose. La quota per persona in cabina interna doppia è di €520, mentre per chi desidera una vista spettacolare sul mare, la cabina esterna vista mare è disponibile a partire da €560. Infine, chi preferisce godere di una vera e propria esperienza esclusiva, può scegliere una cabina con balcone sul mare, al prezzo di €600. A queste tariffe si aggiungono le tasse portuali di €180 e l’assicurazione medico bagaglio obbligatoria, pari a €50. Queste tariffe vantaggiose, però, sono soggette a disponibilità limitata, quindi è importante affrettarsi per non perdere questa occasione unica.

Giacomo Aloisi, presidente di 50&Più Aosta, commenta così questa opportunità: "La crociera rappresenta un modo perfetto per trascorrere le festività natalizie, unendo la bellezza dei luoghi visitati alla comodità della navigazione. Per noi di 50&Più, è fondamentale offrire ai nostri soci esperienze che arricchiscano la loro vita, mettendo a disposizione offerte esclusive come questa che, oltre alla convenienza, garantiscono un’alta qualità del servizio."

Aloisi aggiunge: "Il Mediterraneo è un mare che ha una storia e una cultura uniche, ed è proprio durante il periodo natalizio che le città costiere di Italia, Francia e Spagna acquisiscono un fascino particolare, grazie anche agli eventi natalizi e alle tradizioni locali. Questa crociera è una vera e propria scoperta, un’opportunità imperdibile per chi desidera vivere il Natale in modo diverso e speciale."

Per prenotare, è necessario inviare una mail all’indirizzo infoturismo@50epiu.it, allegando la documentazione richiesta: copia dei documenti d’identità di tutti i partecipanti (fronte e retro), indirizzo di residenza, email e cellulare. L'oggetto dell'email dovrà essere "Natale Costa Toscana Mediterraneo". Non perdere l'occasione di vivere un Natale all'insegna del relax, della scoperta e della compagnia!

Per info 50&Più Aosta