Termine per la presentazione delle domande per l’ammissione all’esame per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d’Aosta

L'esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea nella Regione Valle d'Aosta comprende una serie di domande volte a verificare la preparazione teorica del candidato. Le domande riguardano principalmente:

Normative legali: Conoscenza delle leggi e regolamenti relativi agli autoservizi pubblici non di linea. Sicurezza stradale: Norme sulla sicurezza dei passeggeri e sulla conduzione sicura dei veicoli. Tecniche di guida: Abilità nella guida di veicoli adibiti al trasporto pubblico, incluse le situazioni di emergenza. Caratteristiche dei veicoli: Conoscenza tecnica dei veicoli utilizzati per il servizio pubblico non di linea.

Il superamento di queste domande è fondamentale per ottenere l'ammissione al ruolo di conducente professionista.

Gli esami per l’iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d’Aosta si svolgeranno a partire dalle ore 14.30 nei seguenti giorni Martedì 21 GENNAIO 2025 – Martedì 18 FEBBRAIO 2025 – Martedì 18 MARZO 2025, presso la Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni, in Regione Borgnalle, 12 in Aosta.

Il termine per la presentazione delle domande inerenti l’ammissione all’esame, da redigersi su appositi moduli scaricabili dal sito https://www.ao.camcom.it/it/registro-imprese/ruolo-conducenti o reperibili presso l’Ufficio Albi e Ruoli della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni – Regione Borgnalle, 12 – aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:00, è fissato come segue:

per l’esame del 21/01/2025 entro il giorno 20/12/2024

per l’esame del 18/02/2025 entro il giorno 17/01/2025

per l’esame del 18/03/2025 entro il giorno 21/02/2025

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Albi e Ruoli dell’Area Anagrafica, studi, ambiente e risorse umane: 0165/573023-21-02.