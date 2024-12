Dove il Natale incontra il gusto: ostriche e champagne tra le Luci dei Mercatini di Aosta

Immaginate di passeggiare tra le bancarelle dei Mercatini di Natale di Aosta, l’aria fresca e frizzante che ti accarezza il viso, l’odore del vin brulè che si mescola al profumo dei dolci tipici delle feste. Eppure, in mezzo alla tradizionale magia natalizia, c'è un angolo di Aosta che promette di farti vivere un'esperienza gastronomica unica, capace di risvegliare tutti i tuoi sensi. Si tratta di Maison Bandi in via Sant’Anselmo, una delle novità più stuzzicanti di quest’edizione dei mercatini, dove ogni dettaglio è pensato per offrire un’atmosfera di raffinata eleganza e gusto.

Ogni venerdì, sabato e domenica, infatti, la Maison apre le porte a un’iniziativa imperdibile: il Banco delle Ostriche freschissime e Bulot, accompagnato dalle Bollicine di alta qualità, per un incontro tra il mare e il piacere di brindare.

L’ostrica, simbolo di raffinatezza e di eleganza, è da sempre protagonista delle occasioni speciali, spesso accompagnata dal delicato fruscio delle bollicine che scivolano nel bicchiere, simbolo di celebrazione e di lusso. E quale migliore occasione di un Natale di passaggio tra le luci dei mercatini, se non per concedersi il piacere di assaporare queste delizie? Le ostriche freschissime che Maison Bandi propone sono una vera e propria festa per il palato, con il loro sapore delicato, quasi minerale, che ricorda il mare cristallino da cui provengono. Abbinato ai Bulot, un tipo di lumaca di mare dalla carne tenera e dal gusto unico, il piatto diventa un’autentica delizia per chi sa apprezzare le sfumature di un'alta gastronomia.

Ma un piatto così prezioso merita anche un vino che ne esprima al meglio la qualità. Ed è qui che entrano in gioco le Bollicine, il vero complemento ideale per accompagnare ogni ostrica e ogni boccone di Bulot. Lo Champagne Philippe Gonet, con la sua eleganza e finezza, è un abbinamento che non ha bisogno di presentazioni.

Le sue bollicine fresche e persistenti si sposano perfettamente con la sapidità delle ostriche, creando una combinazione di gusto che è una vera sinfonia per il palato. Ma non finisce qui: il Muscadet Domaine Haute-Fevrie, con la sua freschezza e il profumo fruttato, rappresenta un’alternativa altrettanto raffinata, perfetta per chi ama esplorare i sapori e scoprire nuove sfumature di vino.

"Chi ha il coraggio di osare, conquista il gusto" – un aforisma che calza a pennello in questa esperienza. Essere audaci, provare nuove combinazioni di sapori e scoprire il piacere di un brindisi in compagnia è il cuore di questo appuntamento, che si ripeterà ogni fine settimana durante i Mercatini di Natale.

Non solo un’occasione per gustare ostriche e vini di qualità, ma anche un invito a vivere la magia del Natale in modo speciale, dove la bellezza e la raffinatezza si incontrano in un angolo esclusivo di Aosta, in via Sant’Anselmo 92, a Maison Bandi.