Valtournenche: 2,2 milioni di euro per i danni dell'alluvione di giugno 202

Durante la seduta, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/26, con una serie di variazioni in entrata e in uscita. La sindaco Elisa Cicco ha presentato il documento contabile che evidenziava un incremento delle entrate di 280.723,77 euro, derivante principalmente dalla Tari e da trasferimenti regionali per la Commissione valanghe.

Il bilancio prevede anche l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per far fronte a spese legali e aumenti contrattuali per il personale, nonché per coprire i rischi di soccombenza legati a contenziosi legali. Le spese correnti sono aumentate di circa 868.497 euro, con una parte destinata a trasferimenti ad amministrazioni locali, spese per l'Unité Mont-Cervin e la Tari. Vi sono anche maggiori entrate in conto capitale, tra cui una somma di 2,2 milioni di euro destinata a coprire le spese per i danni dell'alluvione di giugno 2024.

Le spese in conto capitale ammontano a oltre 3,1 milioni di euro, con una parte dedicata alla manutenzione straordinaria, alle infrastrutture stradali e alla progettazione di una nuova sala polifunzionale. Una somma di 450.000 euro è stata destinata all'alienazione del Cinema des Guides, con parte del ricavato utilizzato per estinguere mutui.

La seduta si è conclusa con alcune comunicazioni. Il presidente Gilbert Pession ha inviato gli auguri ai Vigili del fuoco volontari in vista della festività di Santa Barbara, il 4 dicembre. L'assessore Chantal Vuillermoz ha poi annunciato l’organizzazione di un’asta benefica online per raccogliere fondi per i danni causati dall’alluvione, e ha presentato la nuova brochure "Cervino in inverno", che illustra le attività e gli eventi del periodo natalizio. Infine, ha ricordato che l’accensione dell’albero di Natale avverrà il 7 dicembre a Breuil-Cervinia, e che il 13 e 14 dicembre si terrà la Coppa del Mondo di Snowboardcross.