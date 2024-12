LA GROTTE, ÉCOLE DE L'AMOUR ET DE L'HUMILITÉ

Solennité de Noël

Aujourd'hui, nous célébrons dans la grande joie la fête de Noël qui est le couronnement de notre attente. Pourquoi Dieu s'est fait homme? La réponse nous est offerte dans les lectures et dans la liturgie de cette solennité. Dieu vient nous sauver. "Veni ad salvandum nos". L'homme de tout temps et de tout lieu a besoin d'être sauvé. La raison profonde de ce besoin est liée à sa condition d'inadéquation. Le philosophe Martin Heidegger, témoin de la barbarie de la seconde guerre mondiale met en question son enthousiasme et affirme:" Un seul Dieu peut nous sauver"(Nur noch ein Gott kann uns retten). L'homme est capable d'aider son prochain, de prendre soin de lui, de contribuer à guérir ses maladies, à panser ses blessures, mais le salut appartient à notre Dieu qui a fait le ciel et la terre.

Comment accueillir le Verbe fait chair dans mon Béthléem intérieur? Jésus nait dans la cité de Davide, mais ne trouve pas de place dans les hotels de la cité. Saint Jean écrit à ce propos: il est venu chez lui mais les siens ne l'ont pas accueilli. À tous ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans nos cités, tout chante Noël. Cette fête est devenue une opportunité de commerce dans les sociétés de consommation. Est-ce que Jésus est accueilli chez lui même si tous chantent Noël? Cette solennité nous interpelle et nous invite à devenir des crèches vivantes pour contempler le Roi de gloire.

1. NOEL, FÊTE DU DON DE DIEU À L'HUMANITÉ.

Aujourd'hui dans notre monde le Verbe est né. Tout chante Noël. Dieu, le plus lointain est devenu le plus proche. Saint Jean dans son Prologue affirme: "Et le verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous". Comment le Verbe éternel devient chair dans le sens de la fragilité? Seul l'Amour répond à la demande. L'Amour de Dieu peut tout. Cette solennité de Noël ne laisse personne indifférent, sauf les coeurs endurcis. Les personnes échangent des cadeaux et des voeux. Tous ces gestes cordiaux trouvent leur sens dans le don de Dieu à l'humanité. Jésus est la main droite de Dieu tendue à toute personne de bonne volonté. Les personnes humbles de coeurs se sont réjouis d'accueillir le divin enfant. Les pasteurs sont allés en hâte vers la grotte, après avoir entendu la parole des anges. Ils y ont trouvé le petit enfant dans une mangeoire. Ils ont vu et ont cru. Pourquoi ce choix de Dieu pour nous rejoindre? Cette question nous aide à entrer dans ce mystère admirable de Noël en vue de changer notre vie pour devenir des crèches vivantes.



2. POURQUOI DIEU S'EST FAIT HOMME (CUR DEUS HOMO)?

A cette question du pourquoi Dieu s'est fait homme posée par saint Anselme d'Aoste, saint Jean répond: Dieu est amour "Deus caritas est". Noël est l'embrassement de l'amour de Dieu à toute la création visible et invisible. L'Infiniment grand et l'infiniment petit sont imbus, imprégnés de l'amour de Dieu, et tout chante dans une admirable symphonie: "Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime".



Dans la grotte de Béthléem, l'âne a reconnu son maître. Cet animal, ce baudet, dénigré dans les" Fables de la Fontaine" comme symbole de laideur et de bêtise, a le privilège d'accueillir le Roi des rois et aura le bonheur de le porter à Jérusalem pour accomplir ce pour quoi il est venu habiter au milieu de nous. La grotte de Bethléem et Golghota constituent donc une unique vérité polaire, "la gloire et la croix". Noël devient l'arrière fond de la passion et de la résurrection du Christ.

Entrons donc dans la grotte (crèche) avec joie, crainte et tremblement, pour y apprendre l'humilité, la simplicité, la liberté, la bonté, la beauté, la générosité de Dieu.

Le philosophe Jean Paul Sartre dans sa méditation sur Noël interprète les émotions de la Vierge Marie, après l'accouchement en ces paroles émouvantes d'un athée:"La Vierge Marie est pâle et elle regarde l'enfant. Elle est en même temps émervéillée et anxieuse. Le Christ est son enfant, la chair de sa chair et le fruit de ses entrailles. Elle lui donne le sein et son lait deviendra le sang de Dieu. Elle le serre dans ses bras et elle dit: "mon petit". Mais à d'autres moments, elle demeure interdite et elle pense: "mon Dieu". Elle le regarde et elle pense: "Ce Dieu est mon enfant! Cette chair divine est ma chair, il est fait de moi, il a mes yeux et cette forme de bouche, c'est la forme de la mienne. Il me ressemble, il est Dieu et il me ressemble" (Méditation de Jean Paul Sartre sur Noël). Oui, Dieu a choisi de nous ressembler pour que nous ressemblions à Lui. Comme le dit saint Irénée, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne comme Dieu.



3. AVEC NOEL, LA MISÉRICORDE DE DIEU S'UNIT À LA MISÈRE HUMAINE.

À la question fondamentale du pourquoi Dieu a assumé la condition humaine, devenant même serviteur,

le philosophe danois Søren Kierkegaard explique cette unité des opposés en recourant à l'analogie d'un roi vaillant, qui veut épouser une belle jeune fille mais de basse condition. Kierkegaard s'interroge sur la possibilité de ce mariage entre les personnes inégales et tente une réponse qui explique la raison de l'incarnation.

Il écrit: "Qu'est-ce que le roi doit faire pour montrer qu'il aime vraiment la pauvre jeune fille qu'il veut épouser? Va-t-il déraciner sa fiancée de sa condition misérable en l'emmenant dans le luxe de son palais? La jeune fille doit-elle oublier sa condition de misérable pour le fait qu'elle est fiancée par le roi?

Il y a un seul moyen de créer l'unité de l'amour vrai entre le roi et la pauvre jeune fille, c'est-à-dire entre Dieu et la créature misérable. Si cette unité n'est pas réalisable avec une élévation de la jeune fille, elle doit être poursuivie par un abaissement du roi. Pour réaliser l'union, Dieu doit donc être égal à la créature, se montrer égal au plus petit. Mais le plus petit est celui qui doit être au service des autres (Jésus). C'est donc dans la figure du serviteur que Dieu doit se montrer (...). Tel est l'amour insondable, le fait que l'aimant devienne vraiment et sérieusement égal à l'aimé"(cfr. Les miettes philosophiques).

Noël est cette descente dans l'humilité du roi.

L'Emmanuel, c'est-à-dire "Dieu avec nous", Dieu au milieu de nous", Dieu pour nous", vient nous confirmer que l'amour de Dieu est toujours victorieux (amor vincit omnia).



Entrons dans la grotte, inclinons- nous, prosternons-nous devant ce Roi de gloire pour apprendre de lui la vraie liberté, la générosité, l'humilité et l'hospitalité.



4. RENDS NOS COEURS DES CRÈCHES VIVANTES OH DOUX JÉSUS.

En ce temps où les ténèbres couvrent la terre, les ténèbres de l'incrédulité, les épreuves du temps présent marquée par les incurables les guerres d'extermination, les calamités et les misères qui sévissent dans beaucoup de pays, aide-nous oh Emmanuel à t'accueillir comme les humbles pasteurs.

Voici mon coeur, je ne te le cache pas, car tu me connais plus que je me connais moi-même. Transforme dans ce coeur, tout ce qui est paille, obscurité, boue, fissure, pierre, étroitesse en une grotte vivante, pour que mes choix de vie consonnent avec ton dessein d'amour. Vierge Marie, mère du Sauveur, prie pour nous. Saint Joseph, époux fidèle, intercède pour nous, Amen.





Bonne fête de Noël frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.