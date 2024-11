Dal 26 al 28 novembre modifiche temporanee alla circolazione in via Zimmermann

Per consentire l’esecuzione di un intervento su un impianto della rete di telefonia mobile con l’utilizzo di autogru e piattaforma aerea, sono state adottate modifiche temporanee alla circolazione in via Zimmermann, all’altezza del civico n. 6, nel tratto compreso tra viale della Pace e corso Padre Lorenzo. Le modifiche, in vigore dal 26 al 28 novembre, riguarderanno la chiusura al traffico dalle 8:30 alle 18:00, con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli impiegati per l’esecuzione dei lavori.

Segnaletica apposita sarà affissa per informare i residenti e i conducenti dei mezzi di soccorso riguardo alla temporanea chiusura della strada e ai percorsi alternativi da seguire. Durante le ore in cui il cantiere sarà chiuso, il transito pedonale e veicolare sarà ripristinato, garantendo la normalità della circolazione.