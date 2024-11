Chi sa risponda

Gentile Direttore,

Siamo un gruppo di residenti della Regione Borgnalle e desideriamo esprimere il nostro pieno sostegno all'articolo pubblicato su aostacronaca.it, che denuncia una situazione che, purtroppo, viviamo quotidianamente. Come evidenziato nel pezzo, la nostra zona, un tempo periferia agricola e oggi zona residenziale e commerciale, sembra essere diventata una vera e propria "zona franca", dove la sosta selvaggia e il parcheggio sui marciapiedi e sulle strisce pedonali sono la norma, e non l'eccezione.

Ciò che ci preoccupa maggiormente, però, è che oggi la situazione è addirittura peggiorata rispetto a quanto descritto nel precedente articolo. Ogni giorno assistiamo a parcheggi indiscriminati in ogni angolo della strada: marciapiedi invasi da auto, camion, furgoni e persino mezzi in sosta temporanea che impediscono il transito ai pedoni, in particolare a quelli con disabilità, anziani o famiglie con bambini piccoli. Le strisce pedonali, che dovrebbero rappresentare uno spazio sicuro per i cittadini, sono ormai completamente ignorate, come se non fossero mai state disegnate.

Tuttavia, ciò che ci frustra ancor di più è l'assenza di controlli adeguati. Nonostante numerosi appelli da parte dei residenti e dei cittadini, la situazione non solo non migliora, ma anzi sembra degenerare. Le forze dell'ordine e la polizia municipale sembrano completamente disinteressate, come se la zona fosse stata dichiarata esente da qualsiasi forma di regolamentazione. La mancanza di sanzioni e il disinteresse verso chi infrange le regole alimentano ulteriormente il senso di impunità che regna in questa zona.

Siamo profondamente delusi dal fatto che una zona così strategica per la città, che ospita attività commerciali e residenziali, venga lasciata in queste condizioni. La mancanza di un'adeguata regolamentazione e il disinteresse da parte delle autorità competenti stanno danneggiando la qualità della vita dei residenti e dei cittadini, creando un ambiente urbano che appare ormai fuori controllo.

Pertanto, chiediamo a gran voce che le autorità locali e le forze dell'ordine prendano seri provvedimenti per porre fine a questa situazione. È necessario che vengano intensificati i controlli, che vengano sanzionate le violazioni del codice della strada e che venga ristabilito il rispetto per la convivenza civile in Regione Borgnalle. La città di Aosta merita un’area dove le regole vengano rispettate e dove i cittadini possano vivere e lavorare in un ambiente sicuro e ordinato.

Non possiamo più tollerare che la Regione Borgnalle venga trattata come un angolo abbandonato della città, dove la legge non ha valore e dove chi rispetta le regole è costretto a subire le conseguenze dell’inciviltà altrui. È giunto il momento di un cambio di rotta, per il bene della nostra comunità e per il futuro della nostra zona.

Confidiamo che le autorità competenti possano finalmente intervenire con decisione e restituire a Regione Borgnalle la dignità che merita.

Cordiali saluti,

Un gruppo residenti di Regione Borgnalle. Le alleghiamo alcune fotografie.

Cari Lettori grazie per la consivisione. Ieri, infatti, abbiamo pubblicato un articolo dal titolo 'Aosta: Regione Borgnalle zona franca per il parcheggio selvaggio' oggi ci limitiamo a porre alcune domande con la speranza che chi di compenza informi noi ma soprattuto voi residente nella ziona franca per il parchgeggi selvaggio.

Chiediamo:

1 - Ai vigili urbani capita di tanto in tamto di dare un'occiata alla strada che attraversa Regione Borgnalle?

2 - All'Assessore all’ambiente, alla pianificazione territoriale e alla mobilità ha contezza della situazione?

3 - All' Assessora alle politiche sociali, abitative e alle pari opportunità può occuparsi del problema visto che crea problemi a chi ha limiti di mobilità?

4 - Al Vicesindaco, Assessora alle Finanze, alla Polizia locale e ai Servizi demografici può sensibilizzare il Comandante dei Vigili Urbani?

5 - A chi di competenza di invitare commercianti e artigiani ad avere maggiore educazione,responsabilità e rispetto per i diritti dei pedoni?

Volentieri pubblicheremole risposte, ma dubitiamo di riceverne. pi.mi.