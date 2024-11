VIENI A DONARE SANGUE E PLASMA: IL FUTURO DEL SISTEMA TRASFUSIONALE DIPENDE ANCHE DA TE!

Il progetto, che ha ricevuto il finanziamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta ai sensi della L.R. 29/2023 e della DGR VDA 435/2024, intende trasmettere un messaggio forte e diretto ai cittadini valdostani, invitandoli a fare propria una responsabilità civica fondamentale per il sistema sanitario locale.

Giuseppe Grassi, presidente dei Donatori di sangue della FIDAS Valle d’Aosta, ha spiegato il concetto alla base della campagna: "Abbiamo scelto un’immagine dinamica e positiva, con un gruppo di giovani, per intercettare subito l’attenzione soprattutto dei ragazzi tra i 18 e i 35 anni. L’immagine rappresenta uno stile di vita sano e attivo, un messaggio che parla di comunità, inclusività e salute. Il nostro obiettivo è coinvolgere una fascia di popolazione che può fare davvero la differenza."

La campagna si articola in due momenti principali: l’affissione di manifesti in diverse zone del Comune di Aosta e il volantinaggio in vari comuni della Valle d’Aosta, che si è svolto nei primi giorni di novembre. I manifesti sono stati posizionati in aree strategiche della città, tra cui pensiline, stendardi e totem, per garantire una visibilità massima. Il volantinaggio, invece, ha raggiunto località come Arnad, Châtillon, Donnas, Fenis e molti altri comuni valdostani, puntando a diffondere il messaggio in tutta la regione.

"Abbiamo scelto con attenzione le aree di affissione e distribuzione dei volantini", ha continuato Grassi. "Abbiamo considerato fattori come il flusso di traffico, la vicinanza a scuole, uffici e luoghi di svago. Vogliamo che il nostro messaggio arrivi davvero a tutti e che stimoli una riflessione sulla grande importanza del dono del sangue e del plasma."

Il messaggio promuove non solo la donazione, ma anche un impegno continuo e responsabile. È stato creato un collegamento diretto tra il territorio e il gesto del dono attraverso il sito web dell’associazione, www.fidasvda.it, e la presenza sulle principali piattaforme social come TikTok, Instagram, Facebook e X, con un QR code che permette di avviare immediatamente il processo di registrazione come donatore.

La scelta di utilizzare manifesti e volantini, pur essendo strumenti di promozione tradizionali, viene considerata ancora molto efficace per raggiungere un pubblico ampio e variegato. "Riteniamo che il volantinaggio e le affissioni siano ancora mezzi utili per sensibilizzare la popolazione, specialmente se il messaggio è chiaro, diretto e ben visibile", ha dichiarato Grassi. "Inoltre, grazie alla distribuzione porta a porta, possiamo entrare direttamente nelle case dei cittadini e far arrivare il nostro invito a donare sangue e plasma."

Questa campagna, pur essendo una delle prime, non si fermerà qui. L’intento dei Donatori di sangue della FIDAS è quello di continuare a coinvolgere sempre più cittadini, lanciando altre iniziative simili e utilizzando nuovi canali di comunicazione per raggiungere un numero maggiore di potenziali donatori. "Confidiamo di aver creato un messaggio efficace e di aver scelto il miglior mezzo per raggiungere tanti futuri aspiranti donatori e donatrici", ha concluso Giuseppe Grassi. "Il nostro obiettivo è quello di accompagnare i cittadini verso una donazione periodica e responsabile, contribuendo così a garantire l'autosufficienza regionale di sangue e plasma."

In un periodo in cui la disponibilità di sangue e plasma è sempre più essenziale per il sistema sanitario, l’appello di FIDAS Valle d’Aosta è chiaro: il futuro del sistema trasfusionale dipende anche dalla partecipazione di tutti. Il gesto di donare sangue non è solo un atto di generosità, ma una vera e propria necessità per salvare vite e garantire la salute dei pazienti e dei trapiantati.