ÉVANGILE DE DIMANCHE: DIEU SAUVE SON PROPHÈTE ET APPRÉCIE L'OFFRANDE DE LA VEUVE

Nous nous approchons de la fin de l'année liturgique et les lectures de ce 32 ème dimanche nous montrent que le mètre de Dieu pour mesurer nos actions est différent du nôtre. La veuve de Sarepta et la veuve de l'évangile nous montrent que la mesure de Dieu a quelque chose de particulier et d'étonnant. La méditation d'aujourd'hui nous invite à entrer dans cette logique de Dieu.

1. LA FARINE ET L'HUILE NE S'ÉPUISENT PAS.

Quand nous sommes contraints de quitter nos sites sécurisés, quand tous nos horizons se montrent fermés par le brouillard épais de la vie, quand nos aspirations et désirs s'évaporent, nous avons l'impression que Dieu est absent, indifférent à nos cris d'appel. Mais Dieu a son mètre de mesure qui nous déconcerte, nous désarme et nous étonne.



La première lecture met en scène deux personnes qui expérimentent la surprise de Dieu. Il s'agit du prophète Élie et la veuve de Sarepta.

Élie fait l'expérience de l'exil, connaît la soif et la faim, alors qu'il venait de triompher sur les prophètes de Baal. Dans la vie, après le succès, il faut s'attendre à lire aussi le livre de "l'éloge de la défaite" qui contiennent quelques pages obscures de notre humiliation.

Après le beau temps vient le mauvais temps, car quelque chose continue douloureusement à nous manquer. Peut-être, un peu de désert pour une nouvelle naissance, nous libère du péché de la présomption et de la folie de grandeur. Élie, après sa victoire sur les ennemis de Dieu, s'attendait dans l'immédiat une récompense de la part de Dieu qu'il vient de défendre vigoureusement. Helas, Dieu se révèle comme "le Totalement Autre" dans son silence agissant. Pour le prophète fatigué et angoissé, ses succès ne comptent plus. Même la mort pour lui devient un luxe impossible à trouver.



Dans un second moment, Dieu révèle sa miséricorde à son prophète fatigué, en mettant sur son chemin une femme pauvre qui lui donnera à boire et à manger. Cela prouve que dans son amour infini et discret, "le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés; aux affamés il donne le pain"(Ps145). La femme veuve, païenne de Serapta accueille un inconnu dans la charité marquée par l'attention et la compassion. Selon le livre de Qohelet, Dieu fait bien chaque chose à son temps (Qo3,11). Son amour remplit la terre au point que même la route qui va vers Dieu, traverse les espaces non divins.



Cette femme païenne, veuve, pauvre, qui ne lui reste qu'une poignée de farine et un peu d'huile devient l'instrument de la miséricorde de Dieu. Sa générosité, son humilité et son obéissance à l'ordre d'un inconnu, feront que la farine et l'huile ne finiront pas avant la fin de la sécheresse. Cette femme avait toutes les raisons de ne pas secourir cet inconnu. La foi au-delà de la profession reconnue est cette obéissance sans rien attendre de récompense. Ce don total de soi de la veuve annonce le mystère eucharistique. La farine et l'huile ne seront pas épuisées, ce qui renvoit au pain eucharistique qui est nourriture des pauvres en marche vers la montagne du Seigneur, l'Horeb éternel.



2. JÉSUS APPRÉCIE L'OFFRANDE DE LA VEUVE.

Le philosophe nihiliste Friedrich Nietzche, dans son livre, "Ainsi parlait Zarathoustra", en faisant l'éloge de la générosité, écrit: "Là où manque l'âme qui donne, nous pouvons deviner ce qui suit: la dégénérescence". Saint Augustin disait aussi: "Il y a plus d'âme là où l'âme aime que là où l'âme anime".

L'évangile a quelque chose de commun avec la première lecture. Jésus aprécie beaucoup l'offrande de la veuve qui met deux monnaies dans le trésor alors que les riches y mettaient du surplus pour se faire glorifier. Ce que Jésus apprécie, n'est pas la quantité d'argent mais le contenu du coeur, l'amour avec lequel la veuve pose ce geste. En appréciant ce geste, Jésus est en train de purifier la religion de la superficialité et de l'hypocrisie cachée derrière les offrandes dites substantielles.

Aujourd'hui, il faudra veiller à ce qu'on appelle "l'offrande du dixième" sur les ressources qu'on possède peut-être d'une manière frauduleuse, afin d'avoir une conscience tranquille et une garantie pour le ciel. L'Église du Seigneur ne divise pas en série ses enfants. Dieu regarde le coeur, les intentions et non le contenu des enveloppes. Notre sort est de mourir une seule fois et puis être jugés selon la lettre aux Hébreux. Notre salut ne dépend pas des comptes bancarie bien garnis ou des postes qu'on occupe dans le gouvernement de l'Église ou de l'État.

Le Christ s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il reviendra pour le salut de ceux qui l'attendent. La demande fondamentale est celle-ci: Est-ce que mes actions témoignent-elles que je suis en attente du Seigneur?



3. HEUREUX LES PAUVRES DE COEURS.

La première béatitude est réservée aux pauvres de coeur qui deviennent des héritiers du Royaume des cieux déjà dans ce temps présent.

Dieu aime les coeurs simples qui donnent avec joie. Dans la loi de la charité, les biens divisés tendent à diminuer(dividere), tandis que les biens partagés surtout avec les démunis(cum-dividere) tendent à augmenter, car là où règne la charité, Dieu est présent.



Dans l'évangile, la veuve donne sans compter et Jésus apprécie ce geste apparemment insignifiant d'une pauvre veuve, par rapport à ceux qui se cachent derrière la bienfaisance pour leur gloire. Le sacrifice qui plaît à Dieu est un coeur brisé et broyé et non les holaucaustes de boeufs et de béliers.

Dans nos jours, dans la scène politique, apparaissent certains dirigeants qui se font des sauveurs de l'humanité, en vue de gagner frauduleusement les élections. Ils distribuent des miettes à la population qu'ils ont asservis et ils sont proclamés des philanthropes devant les radio-télévisions. Il ne faut jamais donner en aumône ce qui revient au droit.



La charité pour un politicien consiste à combattre tout ce qui opprime l'homme en défendant la justice, en luttant contre la corruption, en mettant en place l'État de droit pour sauvegarder la "res publica" (le bien public). Le bon politicien devient l'instrument de Dieu "pour ouvrir les yeux des aveugles, redresser les accablés, aimer les justes, protéger, soutenir la veuve et l'orphelin (Ps145).



4. PRIÈRE POUR LE DON DE LA CHARITÉ.

Accorde-nous oh Père très bon d'avoir soif et faim de toi dans notre désert intérieur.

Donne-nous ton pain eucharistique pour que nous devenions le pain rompu pour nourrir à notre tour l'étranger, la veuve et l'orphelin à qui tu t'idenfies. Que nos richesses ne soient pas le motif de notre chute, mais le moyen pour notre sanctification. Amen.





Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera