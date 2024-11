MONTAGNA VDA: BRENGON - PROMIOD - LA MAGDELEINE

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda, pagina Facebook. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Il progetto 'Cervino-Outdoor', è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Oggi andiamo a LA MAGDELEINE





BRENGON - PROMIOD

Un breve percorso pianeggiante che porta sino al bel villaggio di Promiod.

Il percorso è quasi tutto nel bosco e lungo una strada rurale.

L'itinerario è molto adatto alle famiglie con bambini perché, oltre al percorso piuttosto semplice, si trovano anche delle sculture in legno che attirano l'attenzione dei bimbi.

Al termine si arriva nel bel terrazzo erboso dove è situato il villaggio di Promiod.

Lungo il tracciato si trovano diversi attrezzi per effettuare esercizi ginnici.





Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, traccia GPS:

https://www.cervino-outdoor.it/itinerari/brengon-promiod/