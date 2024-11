Guida ai programmi di studio per ragazzi: quale scegliere?

Oggi, le famiglie hanno a disposizione una vasta gamma di opzioni: dalle scuole pubbliche ai programmi internazionali, fino agli istituti specializzati e agli studi online.

In questa mini guida, esploreremo i principali programmi di studio e forniremo consigli utili su come scegliere quello più adatto alle esigenze individuali.

Programmi di studio in lingue estere: tutte le novità

Se una delle principali attitudini o dei principali interessi di uno studente è quello relativo le lingue straniere, oggi le possibilità sono davvero tante.

Molte scuole infatti, sia pubbliche che private, mettono a disposizione la possibilità per i ragazzi, di studiare direttamente in lingua straniera, frequentando i normali corsi di istruzione obbligatoria.

Questo si traduce ad esempio, con lo studiare la matematica e le scienze, direttamente in inglese, lingua più richiesta in questo tipo di esperienze.

Questi percorsi, come dicevamo, possono essere intrapresi sia tramite le scuole pubbliche, con programmi speciali, relativi a scambi culturali o anni accademici frequentati direttamente con scuole convenzionate all’estero, oppure presso scuole private, comodamente nella propria città di appartenenza, grazie alla presenza di scuole internazionali.

Esistono poi, particolari condizioni, che permettono ai giovani, di accedere a bandi nazionali sul territorio italiano, per la selezione di percorsi di studio esteri.

Fra questi, il bando inpsieme è uno dei più famosi, ma riguarda solo ed esclusivamente, i figli dei dipendenti pubblici (e gli orfani) o i figli dei pensionati di Pubblica Amministrazione.

Si tratta quindi di una particolare condizione che prevede poi anche un ISEE sotto certe soglie e ottimi voti scolastici nelle principali materie di studio.

Il bando inpsieme è stato confermato anche per l’anno 2025 e porterà giovani e giovanissimi (ragazzi che frequentano le scuole secondarie inferiori) all’estero per un anno accademico all’insegna dello studio delle lingue straniere.

Per chi non volesse frequentare un intero anno all’estero, questo bando, così come altri bandi direttamente indetti dalle Regioni italiane, possono prevedere esperienze in lingua, di solo qualche mese, durante il periodo estivo. Si tratta di campus dislocati sia in Europa che negli USA, dove studiare la lingua, con annesse esperienze culturali di gruppo.

Le destinazioni e le lingue da apprendere possono essere ovviamente scelte e selezionate in fase di invio della documentazione di partecipazione.

Baccellierato Internazionale - Programma Internazionale (IB – International Baccalaureate)

Per i ragazzi che si accingono a frequentare le scuole superiori, oltre al normale programma nazionale di studi, è possibile frequentare il Baccellierato Internazionale (o “International Program”).

Si tratta di un programma di studi che mira ad allineare tutte le nuove generazioni dei Paesi Occidentali, arricchito da numerosi laboratori e ricerche.

Il Baccellierato Internazionale è equiparato al nostro Diploma di Maturità e dà l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria in Italia e all’estero. I suoi corsi sono già divisi in gruppi, tra cui spiccano:

• Lingua e letteratura

• Language acquisition (studio della seconda lingua)

• Individui e società (discipline sociologiche ed economiche)

• Scienze

• Informatica

• Arti visive

L’approccio utilizzato, è più basato sull’indagine individuale e sulla cooperazione, ma per il resto, le materie studiate, sono ovviamente le stesse che si studierebbero in un liceo pubblico.

Lo svantaggio di questo programma, è che nonostante si definisca “inclusivo”, è di fatto ancora molto costoso ed erogato da scuole private con rette da capogiro. Inoltre, le scuole che mettono a disposizione tale programma, sono concentrate perlopiù nelle grandi città italiane come Roma, Torino e Milano.

L’IB può essere gratuito per giovani particolarmente talentuosi, ma in tutti gli altri casi, le rette oscillano dai 18.000 ai 20.000 euro l’anno.

Corsi di studio online

Le scuole online sono sorte numerosissime negli ultimi tempi ed offrono una grande flessibilità, consentendo ai ragazzi di studiare a distanza e seguire programmi nazionali o internazionali.

Sono spesso strutturate in modo simile alle scuole tradizionali, ma con un forte utilizzo di piattaforme digitali per lezioni, compiti e verifiche.

Sono anch’esse scuole private e spesso si rivelano particolarmente adatte a sportivi a livello agonistico o a tutti coloro che hanno esigenze particolari.

Il loro svantaggio è senza’altro quello di non promuovere la socializzazione fra gli studenti, poiché appunto, le lezioni per l’intero anno accademico sarebbero totalmente online.