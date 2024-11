Un Secolo di Devozione: L'udienza di Papa Francesco per il Centenario di San Bernardo di Aosta

Nel 2023-2024 la Congregazione dei Canonici del Gran San Bernardo, la Diocesi di Aosta e la Regione Autonoma della Valle d’Aosta hanno celebrato un importante anniversario: il centenario della proclamazione di San Bernardo di Aosta come Patrono degli alpinisti, dei viaggiatori e degli abitanti delle Alpi da parte di Papa Pio XI. Questo evento è stato legato idealmente anche al millenario della nascita del Santo, avvenuta verosimilmente attorno all’anno 1020, e al nono centenario della sua canonizzazione, che risale al 1123. Il periodo di celebrazioni ha visto un coinvolgimento di numerosi fedeli e istituzioni locali, uniti nella riscoperta di una figura fondamentale per la storia religiosa e culturale delle Alpi.

Il 11 novembre 2024, in occasione della conclusione delle celebrazioni, Papa Francesco ha concesso un’Udienza speciale alla Diocesi di Aosta e alla Congregazione dei Canonici del Gran San Bernardo. L’evento ha visto la partecipazione di circa un centinaio di persone, suddivise in due delegazioni che hanno rappresentato le realtà coinvolte nelle celebrazioni.

La prima, guidata dal Prevosto del Gran San Bernardo, Monsignor Jean-Pierre Voutaz (nella foto), era composta da alcuni Canonici della Congregazione, membri del Comitato per la celebrazione del centenario e guide alpine provenienti dal Canton Vallese. Accompagnavano il Prevosto padre Rinaldo Guarisco, Superiore Generale dei Canonici dell’Immacolata Concezione, e Mons. Franco Bergamin, abate emerito dei Canonici Regolari Lateranensi. A rappresentare le istituzioni svizzere erano presenti Benjamin Roduit, deputato del Consiglio nazionale della Confederazione Svizzera, Alain Maret, Prefetto del distretto di Entremont, e alcuni membri illustri del Vallese, tra cui Maurice Tornay, già Consigliere di Stato, e Jean-Maurice Tornay, ex Prefetto del distretto di Entremont.

La seconda delegazione era guidata dal Vescovo di Aosta, Mons. Franco Lovignana, e comprendeva i membri del Comitato diocesano e regionale per il centenario di San Bernardo, insieme ai rappresentanti del Governo della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. Tra i partecipanti anche il Presidente della Regione Renzo Testolin e il Presidente del Consiglio Regionale Alberto Bertin, accompagnati da rappresentanti delle Guide di Alta Montagna e dei Maestri di sci della Valle d’Aosta, con i Presidenti Ezio Marlier e Beppe Cuc.

La devozione verso San Bernardo di Aosta è profonda nella cultura popolare della Valle d’Aosta, testimoniata da numerose cappelle, dipinti, affreschi e statue che lo raffigurano. San Bernardo è particolarmente venerato come Patrono delle Guide di Alta Montagna e dei Maestri di sci, che ogni anno celebrano la sua festa, il 15 giugno, o la sera della vigilia, con una suggestiva sfilata per le vie della città di Aosta. La processione termina alla Cattedrale, dove il Vescovo presiede una solenne Celebrazione Eucaristica, seguita da un momento di condivisione nel giardino del Seminario, che conclude l’annuale ricordo del Santo, simbolo di spiritualità e protezione per chi vive e lavora tra le montagne.