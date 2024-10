GI-LAB VDA IL FUTURO NELLE TUE MANI. IL CAMBIO GENERAZIONALE

GI-Lab VdA - Giovani Imprenditori Lab VdA, momento privilegiato di incontro e riflessione dedicato a imprenditori e aspiranti tali, manager e studenti, torna per la sua seconda edizione con storie e percorsi imprenditoriali locali e non, incentrati sul “passaggio generazionale”, tappa importante e ricca di stimoli e scommesse nell’ambito delle aziende, soprattutto quelle di famiglia.

L’iniziativa, organizzata dai Gruppi Giovani Imprenditori di Confindustria Valle d’Aosta, Confcommercio VdA, Coldiretti e ADAVA, con il sostegno e la collaborazione di BCC Valdostana, sarà protagonista martedì 26 novembre 2024, alle ore 15.00, presso la sala conferenze dell’Hotel HB di Aosta, in via Malherbes 18.

Il fil rouge di questa edizione è il tema del passaggio generazionale, guardando al futuro e all’apporto delle nuove generazioni nelle imprese, nelle famiglie e nella società. Come gestire il cambiamento? Come preservare i valori e allo stesso tempo accogliere nuove idee per una crescita sostenibile e inclusiva? Saranno queste alcune delle domande e delle riflessioni alle quali si darà risposta attraverso due tavole rotonde incentrate rispettivamente sul passaggio generazionale “tipico” e “atipico”, grazie all’apporto e alle esperienze dirette dei relatori coinvolti.

Il pomeriggio sarà dinamico e costruttivo per il pubblico, che sarà coinvolto nei vari momenti e nelle tavole rotonde in prima persona.

Il programma del pomeriggio prevede:

Ore 15.00: registrazione partecipanti

Ore 15.30: saluti introduttivi – Fabio Bolzoni, direttore generale BCC Valdostana

Ore 15.45: I° TAVOLA ROTONDA – Cambio generazionale tipico - Un cambio generazionale tradizionale prevede una transizione graduale, con un passaggio di responsabilità e ruoli ben pianificato.

Intervengono:

• Giulia Tancredi - Industrial Management Engineer presso Bi Elle S.r.l.

• Katya Albanese - Ristorante Yeti Pila

• Pietro Roullet - Hotel Bellevue Cogne

• Stéphanie Anselmet - Azienda agricola Maison Anselmet

Ore 16.30: II° TAVOLA ROTONDA - Cambio generazionale atipico - Un cambio generazionale atipico non segue le modalità tradizionali e presenta dinamiche particolari, che possono dipendere da vari fattori.

Intervengono:

• Alessandro Farano – Novasis Innovazione srl

• Amina Bodro - Arte dello sguardo

• Alessandra Bich – Hotel HB Aosta

• Francesca Marconi - Dottore Commercialista

A moderare e condurre gli ospiti nelle diverse esperienze e riflessioni sarà Luca Dodaro, di Illumina Aosta. La giornata è a numero chiuso ed è richiesta la prenotazione, posti limitati.