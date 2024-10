CNA Valle d'Aosta: Ponte di collaborazione tra Italia e Taiwan per il turismo e l'impresa

A palazzo regionale, si è svolto un incontro di grande significato tra il Presidente della Regione Renzo Testolin, l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjacques e una delegazione diplomatica di Taiwan, guidata dal Console Generale Riccardo Tsan-Nan Lin. Questo evento ha visto la partecipazione attiva di CNA Valle d'Aosta, rappresentata dal Presidente Andrea Caruso e dal Presidente del settore turismo Salvatore Addario, i quali hanno svolto un ruolo fondamentale nel facilitare questo importante dialogo.

Andrea Caruso ha colto l'occasione per presentare le attività della CNA Valle d’Aosta, un'organizzazione che si distingue per il suo impegno a rappresentare e tutelare gli interessi delle micro, piccole e medie imprese nei vari settori economici della regione. Ha sottolineato che la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa è la più grande associazione di categoria in Italia, con una rete capillare che comprende 19 CNA Regionali e oltre 1.100 sedi sul territorio nazionale. Questo vasto network consente a CNA di essere un interlocutore privilegiato per le istituzioni e di sostenere efficacemente gli operatori economici in una varietà di ambiti, dalla manifattura ai servizi, dal commercio al turismo.

Salvatore Addario, dal canto suo, ha espresso una sincera gratitudine per l'accoglienza ricevuta e per l'opportunità di dialogare con i rappresentanti del Governo regionale. Ha messo in evidenza l'importanza della collaborazione tra la Valle d'Aosta e Taiwan, sottolineando che l'Italia è il terzo partner commerciale di Taiwan nell'Unione Europea, dopo Germania e Paesi Bassi, e il 21° a livello mondiale. Questa realtà rende l'incontro ancora più rilevante per costruire un ponte tra le due regioni, favorendo scambi culturali e commerciali.

Addario ha poi dettagliato come, per la CNA Turismo e Commercio, questo incontro rappresenti una pietra miliare nella creazione di sinergie con la rappresentanza di Taipei in Italia. Ha espresso l'intenzione di sviluppare progetti che possano integrare Taiwan nelle attività regionali, creando opportunità per entrambe le parti. In particolare, ha menzionato il progetto "International Wedding Destination", attualmente in fase di valutazione dalla Chambre Valdotaine e dagli assessorati alla Cultura e al Turismo. Una collaborazione con il Consolato di Taiwan a Milano potrebbe rivelarsi preziosa, fornendo supporto e risorse per promuovere la Valle d'Aosta come meta ambita per matrimoni internazionali.

In aggiunta, Addario ha fatto riferimento a un concreto interesse manifestato dalla Sky Way, che ha richiesto di essere messa in contatto con tour operator taiwanesi. Grazie a questa iniziativa, sono stati già ottenuti 70 contatti di agenzie pronte a collaborare, aprendo la strada a pacchetti turistici che valorizzino le ricchezze culturali, storiche e naturali della Valle d'Aosta. Questa azione non solo favorisce la promozione turistica della regione, ma contribuisce anche a costruire un canale privilegiato di comunicazione e collaborazione con Taiwan.

L’incontro di oggi rappresenta, quindi, un passo significativo verso una nuova fase di cooperazione tra la Valle d'Aosta e Taiwan, riflettendo l'impegno costante di CNA Valle d'Aosta nel promuovere opportunità di crescita per il settore turistico e commerciale della regione. Questo dialogo potrebbe non solo arricchire l'offerta turistica valdostana, ma anche favorire una maggiore integrazione culturale e commerciale tra le due realtà, portando a benefici reciproci e a una visione condivisa di sviluppo economico.