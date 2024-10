AOSTA: INIZIATA LA VENDITA DEI BIGLIETTI PER “ENFANTHÉÂTRE”

Sul sito www.enfantheatre.it sono disponibili i biglietti per il debutto della rassegna “Enfanthéâtre” 2024/25! Sabato 2 novembre, non perdere l’occasione di assistere a “Naso d’argento”, uno spettacolo della Compagnia progetto GG di Forlì.

E' possibile selezionare i posti direttamente in pianta e acquistare i biglietti senza alcun costo di prevendita seguendo questo link: Acquista qui.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno al Teatro Giacosa alle ore 15, con apertura al pubblico a partire dalle 14:30. Per chi desidera acquistare biglietti last minute, il botteghino sarà aperto dalle 14, in base alle disponibilità residue.

Nei prossimi giorni saranno aperte anche le prevendite per tutti gli altri spettacoli della rassegna. Ti informiamo che per lo spettacolo del 30 novembre, che avrà ingresso gratuito grazie a Lo Charaban du Petchou, il sistema di prenotazione sarà attivo esclusivamente per riservare i posti.

Quest’anno, il Festival internazionale di teatro per ragazze e ragazzi di Aosta, “Enfanthéâtre”, festeggia il suo trentesimo compleanno. Un traguardo importante che celebra tre decenni di spettacoli dedicati al giovane pubblico! Anche in questa edizione, la rassegna si fregia del prestigioso riconoscimento dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, grazie alla sua proposta di rappresentazioni che affrontano temi rilevanti come l’inclusione sociale, la diversità culturale e i diritti umani.