MONTAGNA VDA: LASSOLAZ - VALMERIANA PONTEY

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Oggi andiamo a PONTEY





LASSOLAZ - VALMERIANA

Il sito di Valmeriana è un luogo particolare da cui per millenni sono state estratte dalla roccia le macine da cereali, si trovano testimonianze di queste opere in varie località del nord Italia.

La roccia presente ha un impasto tenero, ma al suo interno vi sono durissimi cristalli di granato e di cloritoide, la duttilità del materiale permetteva di modellare facilmente la macina, consentendo comunque, con la presenza dei duri cristalli, una buona resistenza della pietra nella frantumazione del cereale.

Per poter visitare la grotta alta è utile avere una buona torcia.

Percorso impegnativo da effettuare da escursionisti ben allenati.





