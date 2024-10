Allargato il retail di Peserico: il brand sbarcato a Boston

La scorsa settimana ha aperto un nuovo store (sono oltre 60 nel mondo) a Boston, in attesa di inaugurare, entro un mese, 300 mq su due piani nientemeno che in Madison Avenue, a New York. La corsa al retail di Peserico non conosce sosta. Il brand vicentino di abbigliamento di alta gamma, ama particolarmente il mercato americano che gli garantisce un terzo dei propri introiti e nel territorio è più conosciuto di tantissime altre firme del settore.

Ha aperto, in collaborazione con Bloomindale’s, catena di lussuosi departments store, un altro spazio a Santa Clara in California e nel 2025 dovrebbe essere in grado di dar vita ad un’altra decina di propri negozi. Peserico, comunque, non pensa solo agli Stati Uniti. Giunge notizia che ha trovato l’accordo per nuovi monobrand a Cannes e a Zurigo mentre il prestigioso negozio di Capri passerà da stagionale a fisso. Peserico in Italia, oltre ai multibrand, ha una decina di store a Torino, Roma, Verona, Venezia, Forte dei Marmi, Cortina d’Ampezzo, Santa Margherita Ligure, Capri e due a Milano.