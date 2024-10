Locazioni brevi: Opportunità o rischio? La Valle d’Aosta in bilico tra crescita e sicurezza

17 ottobre 2024 si è svolto un incontro online di grande rilevanza, organizzato dalla "Community di Host Airbnb della Valle d'Aosta", dedicato al Codice Identificativo Nazionale (CIN) e ai dispositivi di sicurezza per le locazioni brevi. La partecipazione all'evento è stata numerosa, sottolineando l'importanza crescente delle locazioni brevi nell’offerta ricettiva della regione.

Durante il meeting, i partecipanti hanno approfondito il ruolo del CIN nel garantire trasparenza e sicurezza nel mercato delle locazioni brevi. Si è discusso anche dell’adeguamento delle strutture agli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente, temi particolarmente cruciali per la Valle d’Aosta, dove il turismo rappresenta una parte fondamentale dell’economia locale. Andrea Billotti, Host Leader della Community VdA, ha affermato: "La Community di Host Airbnb della Valle d'Aosta continua a crescere (+55% da inizio 2024). Questi incontri sono essenziali per aggiornare e supportare gli host nelle loro attività."

Il crescente interesse per il settore delle locazioni brevi evidenzia l'importanza strategica di queste pratiche nell'offerta turistica della Valle d'Aosta. La community su Facebook, che ha raggiunto circa 400 membri, è diventata un fondamentale canale di comunicazione per gli host locali, con una crescita superiore al 50% nel 2024. Billotti ha sottolineato l'importanza di questi incontri, affermando che "il supporto e l'aggiornamento degli host sono fondamentali per affrontare le sfide del mercato".

La Community di Host Airbnb della Valle d'Aosta è un’iniziativa ufficialmente riconosciuta da Airbnb, volta a sostenere e consolidare la rete di host nella regione. Questo tipo di networking è cruciale per condividere esperienze, informazioni e best practices, contribuendo così a migliorare la qualità del servizio offerto ai turisti.

Il continuo sviluppo di questa comunità rappresenta un passo importante per garantire un futuro sostenibile e prospero per il settore delle locazioni brevi nella Valle d’Aosta, evidenziando come il turismo possa beneficiare di pratiche più sicure e trasparenti.