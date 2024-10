Presentazione dei progetti finanziati per il Bando Cultura e per l’Avviso pubblico 1-2024: giovani in città

L’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali comunica che mercoledì 23 ottobre 2024 alle ore 16.30, presso lo spazio “Plus Café” della Cittadella dei giovani di Aosta sito in via Garibaldi n° 7 (AO), si terrà la conferenza stampa di presentazione dei progetti finanziati per il Bando per Attività e iniziative a carattere culturale rivolte ai giovani e per l’Avviso pubblico 1-2024: giovani in città.

All’incontro con i giornalisti interverrà l’Assessore ai Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali Jean-Pierre Guichardaz, insieme al Dirigente della Struttura politiche educative Danilo Riccarand e alla Dirigente della Struttura attività culturali Alessia Favre, per illustrare gli aspetti principali rispettivamente dell’Avviso e del Bando in questione.