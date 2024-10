GENERE IN COMUNE - APPROCCI E STRUMENTI PER LA PARITÀ DI GENERE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'evento si svolgerà dalle ore 9,30 alle 12,30 nel Salone Ducale del Municipio e rappresenta un'importante occasione per approfondire il tema della parità di genere nelle istituzioni pubbliche.

La scelta di focalizzarsi su questo argomento è motivata dalla crescente necessità di promuovere l'uguaglianza e la giustizia sociale, oltre a migliorare l'efficienza e la reputazione delle amministrazioni.

Un impegno deciso verso la parità di genere non solo rende le organizzazioni più attrattive per i talenti, ma contribuisce anche a creare un ambiente lavorativo equo e inclusivo. Questo favorisce la diversità di prospettive, un elemento chiave per stimolare innovazione e creatività, permettendo alle istituzioni di adattarsi efficacemente a un contesto in continuo cambiamento. Durante il convegno, si mira a sensibilizzare dipendenti e dirigenti della Pubblica Amministrazione sull'importanza della parità di genere, attraverso la condivisione di esperienze e buone pratiche, facilitando l'implementazione di politiche adeguate.

La parità di genere si lega anche a una crescita economica più robusta, grazie a una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro, con un conseguente aumento della produttività generale. Il programma del convegno prevede interventi di relatori esperti, tra cui l'assessora alle Politiche sociali, Clotilde Forcellati, che inaugurerà l'incontro con i saluti istituzionali. Si susseguiranno poi presentazioni su temi come il “Piano di inclusione per la parità di genere” e il “Bilancio di genere”, fino ad arrivare alla certificazione di genere per le Pubbliche Amministrazioni.

La mattinata culminerà in una tavola rotonda moderata da Antonella Barillà, esperta in politiche di genere, che vedrà la partecipazione di vari relatori che condivideranno buone pratiche e riflessioni sull'implementazione di politiche di parità di genere nelle istituzioni pubbliche. L’assessora Forcellati sottolinea l’importanza di strumenti come il bilancio di genere e la certificazione, evidenziando come essi possano ridurre le disparità di genere e promuovere un ambiente di lavoro inclusivo. La sfida che l'Amministrazione comunale si propone di affrontare è quella di creare un dialogo costruttivo con esperti per progettare azioni positive che possano migliorare la situazione nelle amministrazioni pubbliche, rendendole più giuste ed efficienti per tutti.