Charvensod: Partita la quarta edizione del progetto Bondzor

Per il quarto anno consecutivo il Comune di Charvensod ha dato vita al progetto Bondzor, che mira a sensibilizzare sull’importanza dell’attività motoria per il benessere psico-fisico delle persone, ed in particolare dei più piccoli, con il coinvolgimento di circa 140 bambini e bambine delle scuole dell’Infanzia e Primaria Davide Mirko Viérin e Adelline Lucianaz e dell’Istituzione Scolastica Mont-Emilius 3.

Per tutto l’anno scolastico, ogni giorno gli alunni saranno impegnati in una breve passeggiata di 15 minuti, immersi nella natura ma anche nel tessuto urbano del loro territorio, per attivare corpo e psiche ed affrontare al meglio la giornata. Oltre alle passeggiate, sono previste diverse attività con professionisti o società sportive. La prima di queste attività è stata quella dedicata al calcio, con l’Asd Charvensod, che si è tenuta giovedì 10 ottobre per gli alunni dell’infanzia e che nelle prossime settimane avverrà anche per gli allievi delle scuole primarie. Le altre attività in programma sono relative allo sci, alla bicicletta, agli sport popolari.

“Il progetto è stato pensato al fine di trasmettere il valore del movimento, inteso come attività motoria in senso lato, in quanto abitudine che permette di raggiungere un livello di benessere psico-fisico adeguato alle proprie capacità fisiche – commenta Francesca Lucianaz, Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione e Salute. Bondzor vuole rispondere ai bisogni individuali stimolando e incoraggiando presso i bambini - e gli adulti che stanno loro accanto - la motricità attraverso un esercizio aerobico quotidiano. Il progetto vuole permettere ai bambini di mettersi in gioco in un contesto informale e diverso rispetto alla classe alla quale sono abituati, in modo che siano stimolati e possano apprendere, in maniera pratica e direttamente sul campo, l’importanza di uno stile di vita sano, che include anche la pratica sportiva, al pari delle altre materie scolastiche”.

“Per l’Amministrazione di Charvensod è importante incoraggiare la comunità ad uno stile di vita sano, anche attraverso le azioni del progetto, con l’obiettivo di promuovere una cultura del benessere per una società sana e sostenibile – ha dichiarato Ronny Borbey, Sindaco di Charvensod. Spesso infatti succede che molti bambini svolgano insufficiente attività fisica, per svariate ragioni, dall’organizzazione familiare, all’eccesso di tempo passato online. Questa combinazione di fattori porta a una mancanza di consapevolezza del ruolo dell’attività fisica nella salute e nel benessere personale; vogliamo poi invitare i nostri bambini a scoprire ciò che li circonda, osservandolo anche in maniera critica e, soprattutto, vivendolo pienamente grazie al contatto quotidiano”.