La tappa newyorkese di presentazione del programma Italea si è conclusa con la partecipazione alla parata del Columbus Day, lunedì 14 ottobre 2024

Per la Valle d’Aosta ha partecipato la rappresentanza di Italea Valle d’Aosta – Associazione Radici contemporanee. Hanno inoltre preso parte alla sfilata, nel carro di Italea, una delegazione dei Beuffon di Courmayeur, del Groupe Historique de Fénis e della Bottega dei Sogni. Alla parata era presente anche il vice-console Cesare Bieller, che ha incontrato la delegazione valdostana.

Il 2024 è stato proclamato l’anno delle radici italiane nel mondo, in questa cornice si sviluppa e prende vita il progetto Italea.

Italea è un programma del Ministero degli Affari Esteri per favorire i viaggi di ritorno in Italia degli italodiscendenti alla scoperta delle proprie radici. Un progetto di natura turistica e culturale di ampio respiro che vuole promuovere l’interesse sul tema attraverso una rinnovata conoscenza dell’argomento. Valorizzare e promuovere i borghi, al di fuori dei flussi turistici più noti, quali luoghi delle radici è uno degli obiettivi cardine del progetto.

Diverse sono le azioni che caratterizzano il programma di Italea per risvegliare l’interesse degli italodiscendenti per i territori delle origini, come ad esempio ricerche genealogiche, itinerari su misura, messa in contatto con i Comuni e le associazioni locali, esperienze culturali, percorsi enogastronomici, vantaggi economici. Tutti elementi volti a coltivare una pratica diffusa di accoglienza e scoperta, verso il passato, sempre in relazione con il presente e con il futuro. I viaggi delle radici sono un’occasione per entrare in contatto con un pezzo della propria storia e immergersi in quella che è oggi la realtà dei luoghi da cui sono partiti i propri antenati per emigrare altrove.

Per attuare il programma in modo capillare a livello nazionale, Italea è presente in tutte le venti regioni italiane, con un’antenna locale anche in Valle d’Aosta, e organizza eventi di promozione e sensibilizzazione all’estero.

Nei prossimi mesi sono in programma alcune iniziative per presentare il progetto Italea sul territorio regionale.

Italea è il programma di promozione ufficiale dei viaggi delle radici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’interno del progetto PNRR e finanziato da NextGenerationEU.

E’ possibile approfondire la conoscenza del programma Italea sul sito www.italea.com e sul minisito regionale www.italeavalledaosta.com , per chi desiderasse maggiori informazioni o volesse entrare in rete con il progetto può scrivere a info@italeavalledaosta.com.