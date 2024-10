Le Aquile di Calimala protagoniste dello sviluppo della Valle

L’evento ha avuto come filo conduttore la necessità di salvaguardare i piccoli esercizi di montagna e di prossimità, senza entrare in contrasto con l’ecommerce o la grande distribuzione. Come sottolineato dall’assessore regionale Giulio Grosjacques, le nuove norme legislative europee e le tecnologie emergenti consentono ai piccoli commercianti di operare e svilupparsi, ma la massima attenzione deve rimanere sui piccoli esercizi, che rappresentano punti di aggregazione sociale soprattutto nelle aree più piccole.

Durante la cerimonia, il presidente Aloisi ha reso omaggio a Pierantonio Genestrone e a Beppe Sagaria, entrambi scomparsi, sottolineando il loro contributo al commercio locale. Il riconoscimento delle Aquile di Calimala è dedicato a chi ha lavorato nel Commercio, nei Servizi e nel Terziario.

I Maestri del Commercio premiati con l’Aquila d’Argento per oltre 25 anni di esperienza sono: Aloisi Domenico, Bellando Gianmario, Chatrian Ugo e Zanocchi Elena Luigia.

Per chi ha più di 40 anni di attività, l’Aquila d’Oro è andata a Desandré Adriana, Gioglio Maria Teresa, Iannizzi Francesco e Ponzio Francesco. Infine, l’Aquila di Diamante.

Per chi ha superato i 50 anni di attività, è stata conferita a Bich Graziella, Bregoli Darma, Corsini Teresa Rosella, Follin Carla, Machet Irma, Pennazio Wilder, Perron Ermano, Pesa Angelo, Pession Cesira e Taverna Vincenzo.

Queste onorificenze vogliono mettere in luce il ruolo e l’impegno di queste persone nel tessuto sociale ed economico del territorio, che hanno dimostrato dedizione costante e fornito un servizio eccellente, contribuendo alla crescita dei luoghi in cui operano.

Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio Valle d’Aosta e vicepresidente vicario di 50&Più, ha ribadito l’importanza del commercio in Valle d’Aosta, soprattutto nei piccoli paesi di montagna. Ha espresso l’impegno di sostenere l’Associazione 50&Più VdA, sottolineando come la salvaguardia dei piccoli commerci non sia solo una questione economica, ma anche sociale, fondamentale per mantenere vive le comunità locali.

Al termine della cerimonia, si è svolto un momento conviviale presso il ristorante Etoile du Nord, dove gli ospiti hanno potuto degustare piatti tipici della cucina valdostana, celebrando insieme i riconoscimenti ottenuti. Questo spazio di condivisione ha permesso di rafforzare legami e relazioni tra i professionisti del settore, creando un'atmosfera di festa e riconoscimento reciproco.

L’assessore Giulio Grosjacques ha preso la parola durante il banchetto, evidenziando la necessità di continuare a sostenere il commercio locale, definendolo "un patrimonio da tutelare e valorizzare". Ha inoltre sottolineato che il futuro del commercio in Valle d’Aosta richiede un approccio innovativo, capace di integrare le tradizioni con le nuove tecnologie, affinché i piccoli esercizi possano prosperare anche in un contesto sempre più digitalizzato. "Dobbiamo lavorare insieme," ha affermato Grosjacques, "per creare un ambiente favorevole che consenta ai nostri negozi di continuare a rappresentare non solo un servizio, ma un vero e proprio punto di riferimento per le comunità."

L’evento ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche un’importante riflessione sul futuro del commercio locale, in un contesto che richiede sempre più flessibilità e innovazione. La presenza di numerosi volti noti del panorama commerciale valdostano ha dimostrato l’unità e la forza di un settore che, nonostante le difficoltà, continua a mantenere viva la tradizione e l’identità della regione.