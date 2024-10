Angrogna (To) zona franca per deposito rifiuti

Caro direttore, In quasi tutti i Comuni della Val Pellice (To) è entrata in vigore la raccolta rifiuti tramite tessera nomitativa, indispensabile per aprire la calotta che permette di usare i cassonetti destinati all'indifferenziata.

Angrogna (To) risulta tuttora zona franca. Per cui, sembra che parecchie persone riparino in territorio angrognino per smaltire le proprie immondizie senza formalità tecnologiche.

Gli Angrognini\e pregano le autorità locali di correre ai ripari per non doversi sobbarcare gli ulteriori oneri dovuti allo smaltimento imponente di sovrabbondante materiale indesiderato. Lettera firmata

Gentili cittadini di Angrogna,

ho ricevuto la vostra lettera riguardo alla situazione della raccolta rifiuti nella nostra comunità e comprendo appieno le vostre preoccupazioni. È innegabile che l’introduzione della raccolta con tessera nominativa in molti Comuni della Val Pellice ha portato a una gestione più ordinata dei rifiuti, ma la situazione attuale di Angrogna, in quanto zona franca, sta creando problemi significativi.

È inaccettabile che il vostro territorio venga utilizzato da chi proviene da fuori per smaltire rifiuti senza seguire le procedure corrette. Questo comportamento non solo compromette l’ambiente, ma grava anche sui cittadini angrognini, che si trovano a dover gestire un carico aggiuntivo di immondizie.

Portiamo la questione all’attenzione delle autorità locali affinché vengano attuate misure adeguate per tutelare la nostra comunità. È fondamentale trovare una soluzione che impedisca l'abbandono indiscriminato dei rifiuti e che garantisca un servizio di raccolta equo e sostenibile per tutti.

Vi ringrazio per la vostra segnalazione e per il vostro impegno nel preservare la bellezza del vostro territorio. Rimango a disposizione per ulteriori aggiornamenti e vi invito a continuare a far sentire la vostra voce. Pi.Mi.