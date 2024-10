Dopo aver incontrato nelle ultime ore il Primo Ministro britannico Starmer, il Presidente francese Macron e la Presidente del Consiglio Meloni, stamane il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricevuto in udienza in Vaticano da Papa Francesco.

Secondo quanto afferma un comunicato della Sede, nel corso dei colloqui con il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, e con l’Arcivescovo Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali si è discusso “della guerra e della situazione umanitaria in Ucraina”.

Si è poi fatto riferimento “alle vie che potrebbero metterle fine, portando ad una pace giusta e stabile nel Paese. Inoltre, sono state esaminate anche alcune questioni relative alla vita religiosa nel Paese”.

L’incontro tra il Papa e Zelensky è durato complessivamente 35 minuti.

Il Pontefice ha donato al Presidente ucraino, oltre al Messaggio per Giornata mondiale per la Pace 2024, il volume “Perseguitati per la verità, i greco-cattolici ucraini dietro la cortina di ferro” ed una scultura in bronzo di un fiore che nasce, con la scritta “La pace è un fiore fragile”.