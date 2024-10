Domenica a Sarre si celebra la Giornata dei Pensionati del Commercio

La celebrazione nazionale avrà luogo a Roma, dall’11 al 13 novembre, per commemorare i cinquant’anni di impegno e dedizione dell’Associazione 50&Più, un traguardo che non si limita a un semplice festeggiamento, ma si propone come un inno al valore del contributo dei commercianti pensionati.

Tuttavia, prima di questo importante rendez-vous romano, il 13 ottobre, l’Associazione si radunerà a Sarre, presso l’Etoile du Nord, per la manifestazione "Le Aquile". In questa occasione, verrà svolta la cerimonia di consegna dei prestigiosi riconoscimenti Maestri del Commercio, un tributo a coloro che hanno lasciato un’impronta indelebile nel mondo del commercio. Questo momento di celebrazione sarà caratterizzato dalla condivisione di storie, esperienze e aneddoti che hanno segnato la carriera di ciascun premiato, creando un legame profondo tra passato e futuro.

Il presidente Giacomo Aloisi (nella foto), a capo di questo entusiasta movimento, ha espresso la sua gioia e il suo orgoglio per l’operato dell’associazione: “Questi eventi rappresentano non solo un momento di celebrazione, ma anche l’opportunità di riflettere sui successi raggiunti e sulle sfide future. È un’occasione per riconoscere il valore dei nostri membri e il loro contributo al tessuto sociale ed economico della Valle d'Aosta.” La sua voce risuona con passione, evidenziando come l’Associazione sia diventata un faro di speranza e di crescita per i commercianti pensionati, offrendo supporto e stimolo in un contesto in continua evoluzione.

Sottolineando il grande lavoro svolto dal Direttivo, Aloisi ha aggiunto: “Riccardo Bortolotti e io, insieme a tutti i membri del Direttivo, siamo impegnati nel garantire che ogni dettaglio sia curato, affinché i partecipanti possano godere di un'esperienza memorabile. La nostra è una comunità forte e unita, e ciò che stiamo preparando è un grande atto di riconoscimento.” Questa dedizione si traduce in un evento ben strutturato, dove ogni aspetto è pensato per valorizzare il contributo di ciascun membro e rafforzare il senso di appartenenza a un grande movimento.

Il cinquantesimo anniversario non si limita a un evento di mera celebrazione, ma si presenta come una piattaforma per proiettarsi verso nuove sfide. Il viaggio a Roma, accuratamente organizzato in collaborazione con la Direzione nazionale, offre agli ospiti la possibilità di vivere la magnificenza della Capitale attraverso visite guidate, intrattenimento e momenti di riflessione. La città eterna diventa così un palcoscenico ideale per onorare il passato, ma anche per aprire le porte a nuove opportunità e relazioni.

Aloisi ha poi rivelato che l'associazione ha previsto sistemazioni alberghiere di alta qualità, con diverse opzioni per accontentare le esigenze di tutti, a prezzi accessibili. “Vogliamo che ogni partecipante si senta speciale e accolto, e per questo abbiamo pensato a offerte diversificate, dal comfort degli hotel a 4 stelle alle soluzioni più economiche, sempre con un occhio di riguardo alla qualità,” ha affermato. Questo approccio riflette l’impegno dell’Associazione nel garantire un’ospitalità calorosa e un ambiente inclusivo, dove ogni membro possa sentirsi parte di qualcosa di grande.

In questo contesto, l’Associazione 50&Più Valle d'Aosta non è soltanto un punto di riferimento per la comunità, ma anche un faro di ispirazione per il futuro. Aloisi ha concluso il suo intervento affermando che “la celebrazione di questi cinquant’anni non è solo una festa, ma un riconoscimento del valore e del contributo dei nostri commercianti pensionati. È un punto di partenza per nuove sfide e successi futuri.” La testimonianza della dedizione di questi commercianti, che hanno affrontato sfide e cambiamenti con coraggio, è un patrimonio prezioso da trasmettere alle generazioni future.

Il Direttivo di 50&più VdA. A sn Riccardo Brtotolotti, direttore, e Giacomo Aloisi

L’attesa cresce, e con essa l’entusiasmo per un evento che si preannuncia ricco di significato e opportunità. La celebrazione a Roma sarà, infatti, un’importante occasione di incontro e scambio, dove i partecipanti avranno la possibilità di esplorare le meraviglie della Capitale mentre si godranno musica, spettacoli e momenti di riflessione. Questo evento rappresenta un’ineguagliabile occasione per riunire amici e colleghi in un contesto di festa, amicizia e orgoglio collettivo, segnando un capitolo nuovo e promettente nella storia di 50&Più Valle d'Aosta.

"L’Aquila di Calimala, simbolo di Confcommercio – spiega Aloisi – è il nostro logo ha radici nobili e antiche: discende dal simbolo dell’Arte dei Mercatanti o di Calimala, una delle Arti Maggiori tra le Corporazioni di Firenze, le cui prime notizie risalgono al 1150”.

Le origini della parola Calimala sono incerte; si pensa che possa derivare dal latino callis malus, ovvero stradaccia, oppure dal greco kalòs mallòs, che significa bella lana. In effetti, le botteghe e i magazzini dei mercanti appartenenti alla corporazione si concentravano quasi tutti in questa antica strada di Firenze.