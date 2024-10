Alla Biblioteca di Gressan Ti Dico un Libro - Open: Edizione 2024-25

La Biblioteca di Gressa è lieta di riproporre anche per quest’anno l’appuntamento teatrale “Ti dico un libro”, un’iniziativa pensata per il pubblico della terza età, che combina cultura e socializzazione in un ambiente accogliente e stimolante. Gli eventi si terranno presso l’Espace Heptagone di Maison Gargantua, con il primo incontro fissato per giovedì 17 ottobre 2024 alle 14.50.

Programma

17 ottobre: “Fortieit, morto che parla”

Ispirato all’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, il primo appuntamento esplora epitaffi e riflessioni sulla vita e la morte, introdotti da Laura Bianca Costa. Le letture a cura di Andrea Damarco e Alexine Dayné daranno voce a figure emblematiche del libro, permettendo al pubblico di riscoprire la profondità e la bellezza della poesia.

24 ottobre: “LAIF FIR”

Questa sessione presenterà personaggi come Griffy the Cooper e Lucinda Matlock, offrendo uno spaccato delle vite di coloro che hanno vissuto in un piccolo paese americano, con il loro carico di sogni e rimpianti.

31 ottobre: “LOV EIT”

Con la partecipazione di Ollie McGee e Amos Sibley, questo incontro si concentrerà sulle relazioni e le perdite, utilizzando la poesia per affrontare temi universali come l’amore e il dolore.

14 novembre: “UOR END FLAG”

Una riflessione su eredità e memoria, attraverso le voci di Harry Wilmans e Rebecca Wasson, che porterà gli spettatori a considerare ciò che lasciamo dietro di noi.

21 novembre: “FEMILI TOMB END FRIENZ”

Con personaggi come Benjamin Pantier e Emily Sparks, si esplorerà l’importanza dei legami familiari e delle amicizie, invitando a una riflessione sulla comunità.

28 novembre: “SADDEN DEPARTIUR”

Una meditazione sulla perdita, con figure come Harold Arnett, permetterà al pubblico di confrontarsi con il tema del distacco e della memoria.

5 dicembre: “POETS END LOST”

La serata si focalizzerà su poeti dimenticati, come Minerva Jones, evidenziando l’importanza di dare voce a chi è stato messo da parte dalla storia.

12 dicembre: “MEN - UEISTZ”

Riflettendo sulle esperienze maschili, il programma con Chase Henry e Mabel Osborne offrirà uno spaccato della vita attraverso una lente spesso trascurata.

19 dicembre: “PAUER MEN END SLAT”

La chiusura del ciclo sarà dedicata a temi di giustizia e potere, attraverso le vite di personaggi come Thomas Rhodes e Judge Selah Lively, stimolando una discussione su etica e moralità.

“Ti dico un libro” rappresenta un’opportunità unica per il pubblico della terza età di immergersi nella poesia e nella narrativa, stimolando la mente e il cuore. Ogni incontro non è solo una lettura, ma un momento di incontro e riflessione, dove i partecipanti possono condividere emozioni e ricordi. Non perdere l’occasione di far parte di questa esperienza culturale!

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare la Biblioteca di Gressa via email all’indirizzo: biblioteca@comune.gressan.ao.it o telefonare al numero 0165.250946.