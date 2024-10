Il parroco di Verres, Don Alessandro Venturin, in procinto di partire per la chiesa di Santa Matilde in Andora

La comunità di Verrès si prepara a vivere un momento di forte emozione e commozione, con un saluto speciale al parroco Don Alessandro Venturin, che si appresta a intraprendere un nuovo cammino alla chiesa di Santa Matilde in Andora. La chiesa del Cuore Immacolato di Maria accoglierà i fedeli alle ore 18 per una Santa Messa che promette di essere un momento di riflessione e gratitudine.

Don Alessandro ha lasciato un’impronta profonda nel cuore di questa comunità. La sua dedizione e il suo amore per i parrocchiani si sono manifestati in ogni gesto, in ogni parola. Ha accompagnato la crescita spirituale di molti, tessendo legami che vanno oltre la fede, creando una vera famiglia all'interno della parrocchia. Ogni incontro, ogni messa, ogni occasione di festa ha visto Don Alessandro al centro, con il suo sorriso gentile e la sua disponibilità.

Al termine della celebrazione, la comunità si riunirà nel salone dell'Oratorio Frère Gilles per un momento conviviale, un’occasione per condividere ricordi e affetto. Sarà un momento di festa, ma anche di malinconia, in cui ci si stringerà attorno al proprio parroco, per dirgli grazie. Il sindaco Alessandro Giovenzi interverrà per portare i saluti dell’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza del lavoro di Don Alessandro per Verrès e la gratitudine dell’intera comunità.

La partenza di Don Alessandro non è solo una separazione, ma l’inizio di una nuova avventura, un passo verso nuove sfide. I parrocchiani, con il cuore pieno di ricordi e insegnamenti, lo accompagneranno con la preghiera e l’affetto che ha saputo generare. L’eco delle sue parole continuerà a risuonare nei corridoi della chiesa, nelle case, nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. E mentre si prepara a lasciare Verrès, Don Alessandro porterà con sé non solo il ricordo di una comunità, ma anche il calore di un amore che trascende la distanza.