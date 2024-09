SPORT, SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE

Il Coordinamento dei prelievi di organi, tessuti e cellule dell'Azienda USL Valle d'Aosta e gli operatori del 118 saranno presenti all’evento sportivo Edileco Run, in programma ad Aosta il 28 e 29 settembre. In piazza Chanoux, i soccorritori e il personale sanitario del 118 parteciperanno sia come squadra podistica, sia come servizio di soccorso per tutta la manifestazione. Saranno inoltre presenti con due stand, dove coinvolgeranno adulti e bambini in dimostrazioni di primo soccorso. Simuleranno chiamate di soccorso e spiegheranno il funzionamento del Numero Unico per le Emergenze, il 1.1.2. Sarà inoltre possibile vedere i mezzi di soccorso, e vi saranno momenti formativi sulle tecniche di primo soccorso.

Il Coordinamento dei prelievi di organi, tessuti e cellule dell'Azienda USL Valle d'Aosta si è reso promotore, insieme alle associazioni di volontariato sensibili all'argomento, di un'iniziativa volta a promuovere la cultura della donazione di organi, tessuti e sangue in Valle d'Aosta.

La Dott.ssa Sara Calligaro, medico rianimatore all’Ospedale “Parini” di Aosta e referente del Coordinamento Ospedaliero per il prelievo di organi e tessuti, ha dichiarato: “Grazie anche alla collaborazione del CSV, l'idea è stata quella di partecipare alla corsa Edileco Run, che si svolge in una data vicina al 4 ottobre. È nata così 'La squadra del dono', composta dal personale del Coordinamento prelievi di organi, tessuti e cellule dell’Azienda USL e da tutte le persone che, a vario titolo, partecipano: da chi lavora sul campo, come medici rianimatori, chirurghi prelevatori, infermieri, a chi si occupa della diffusione della cultura del dono, come membri di associazioni di volontariato, fino agli stessi trapiantati, che sono il bene ultimo che una donazione di organi persegue. La corsa a staffetta rappresenta l'essenza del lavoro di squadra, una bella immagine simbolica del passaggio di testimone e della condivisione di un obiettivo".

La Valle d'Aosta è stata nominata Capitale del Dono per il 2024 all'interno di un progetto nazionale promosso dal Ministero dell'Istruzione e dall'Istituto Italiano della Donazione (IID). Queste istituzioni promuovono la “Giornata Nazionale del Dono”, identificata dalla legge n. 110/2015, che si celebra ogni 4 ottobre. Il dono viene inteso in tutte le sue forme e coinvolge principalmente le scuole e le associazioni di volontariato attraverso eventi promozionali e concorsi a tema per gli studenti.