Bichectomia: elimina le bolline di Bichat e definisci i tuoi zigomi

Sei alla ricerca di un modo per scolpire il tuo viso e ottenere zigomi più definiti? L’intervento di bichectomia potrebbe essere la soluzione ideale. Questo intervento estetico mira a rimuovere le bolle di Bichat, grasso situato nelle guance, per conferire al volto una linea più elegante e snella. Scopri come l’intervento di bichectomia può migliorare l'armonia del tuo viso, donandoti una definizione sofisticata e naturale.

Cosa sono le bolline di Bichat e perché rimuoverle?

Le bolle di Bichat sono piccole masse di tessuto adiposo situate tra il muscolo massetere e il muscolo buccinatore, all'interno delle guance. Sebbene siano più pronunciate nei neonati, in quanto facilitano la suzione, rimangono presenti anche in età adulta.

La loro funzione principale è quella di agevolare il movimento dei muscoli facciali durante la masticazione e, in alcuni casi, proteggere le strutture facciali. Tuttavia, a livello estetico, le bolle di Bichat possono dare al viso un aspetto più pieno o paffuto, motivo per cui alcune persone desiderano rimuoverle per ottenere un aspetto più scolpito e definito, soprattutto nella zona degli zigomi.

Cos'è la bichectomia e come funziona?

L’prevede una piccola incisione all’interno della bocca, attraverso la quale viene rimosso il tessuto adiposo, senza cicatrici esterne visibili. Si esegue solitamente in anestesia locale o con una leggera sedazione, e la procedura dura circa 30-60 minuti.

Dopo la rimozione del grasso, l’incisione viene suturata, e il paziente può tornare a casa lo stesso giorno. La bichectomia non modifica significativamente la funzione della muscolatura facciale, rendendola una procedura sicura per chi cerca esclusivamente un miglioramento estetico.

Chi è un buon candidato per la bichectomia?

Il candidato ideale è chiunque sia:

● in buona salute;

● avere una pelle elastica può essere un punto a favore perché l’elasticità della pelle permette un miglioramento più visibile;

● non c’è un limite di età, ma le persone più giovani tendono ad avere una pelle più elastica e quindi migliore per questo tipo di intervento;

● individui che non presentino disturbi di coagulazione, infezioni attive o condizioni che compromettono la capacità di guarigione.

Preparazione all’intervento e decorso post-operatorio

Prima dell’intervento, il paziente dovrà sottoporsi a, come analisi del sangue e una valutazione medica generale. È consigliato osservare il digiuno alcune ore prima della procedura e sospendere eventuali farmaci anticoagulanti per ridurre il rischio di complicanze.

Il decorso post-operatorio prevede un gonfiore moderato e, in alcuni casi, lividi che si risolvono nell'arco di una settimana. Durante il recupero, il paziente dovrà seguire una dieta liquida e morbida per evitare di stressare i muscoli della bocca. Inoltre, è necessario evitare attività fisiche intense, alcool e fumo poiché potrebbero compromettere la guarigione.

Risultati e benefici della bichectomia

della bichectomia sono generalmente: il viso appare più scolpito, con zigomi più definiti e una linea mandibolare più evidente. Poiché le bolle di Bichat non si rigenerano, i risultati ottenuti sono permanenti, rendendo la bichectomia una soluzione duratura per chi desidera un miglioramento estetico senza interventi più invasivi.