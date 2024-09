Il FAI Giovani di Aosta tra tutela ambientale e benessere naturale: visite guidate e scoperte green

Gruppo FAI Giovani di Aosta prosegue il suo impegno per la tutela del territorio e la sensibilizzazione ambientale attraverso una serie di iniziative volte a coinvolgere la comunità. Sabato 28 settembre, i volontari del gruppo, insieme agli operatori della ditta ISECO, effettueranno una visita guidata presso l'impianto di depurazione delle acque reflue della Plaine di Aosta, situato a Brissogne, in località L’Île Blonde 2. L’evento prevede sopralluoghi divisi in quattro turni, con inizio alle ore 09:00 e successivi alle 10:00, 11:00 e 12:00, ciascuno della durata di un'ora. I visitatori, accompagnati da volontari FAI e personale della ISECO, avranno l’opportunità di scoprire il funzionamento e la gestione dell'impianto.

L’Assessore alle Opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet, parteciperà all’iniziativa, offrendo un ulteriore spunto di riflessione sull’importanza delle infrastrutture per la gestione delle risorse idriche. Per partecipare all'evento, è consigliato un abbigliamento comodo e la prenotazione può essere effettuata tramite mail o compilando un modulo online. Questa iniziativa rientra in una serie di progetti di sensibilizzazione portati avanti dal FAI Giovani di Aosta, volti a coinvolgere la cittadinanza nella conoscenza e nella tutela delle risorse ambientali.

Il giorno successivo, domenica 29 settembre, il Gruppo FAI Giovani organizzerà un evento dedicato alla scoperta degli usi benefici delle piante. L'iniziativa, parte della rassegna “Agrotech: la tecnologia incontra l’agricoltura”, realizzata in collaborazione con il FAI Piemonte, si terrà nel giardino sperimentale di piante officinali Dottor Nicola, in Via de Sales 4 ad Aosta, dalle 14:30 alle 16:30. Durante questo pomeriggio dedicato alla fitocosmesi, allo sport e alla fitoterapia, si alterneranno gli interventi del dottor Andrea Nicola, della dottoressa Carlotta Minero Re e della dottoressa Chiara Luciani. La partecipazione è aperta a tutti, previo il versamento di un contributo minimo a favore delle attività del FAI, che ammonta a 3 euro per gli iscritti e a 5 euro per i non iscritti.

Le due giornate rappresentano un’occasione per sensibilizzare la popolazione su tematiche cruciali per la tutela ambientale e la salute, attraverso attività che uniscono la scoperta del territorio alla consapevolezza sull'uso sostenibile delle risorse naturali.