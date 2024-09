Autoproduzione energetica, ecco tutte le opportunità

un momento storico caratterizzato da sfide energetiche sempre più pressanti, il ruolo della CNA si è rivelato cruciale nel sostenere le imprese italiane. Il Decreto Legge 19/2024, noto come Piano Transizione 5.0, rappresenta un’importante vittoria per la CNA e una grande opportunità per artigiani e Pmi, grazie all’introduzione di nuove agevolazioni fiscali per progetti di autoproduzione e risparmio energetico.

Un impegno costante per la sostenibilità

Fin dall’inizio della crisi energetica, CNA ha lavorato incessantemente per promuovere soluzioni strutturali in grado di rafforzare il sistema energetico italiano. La promozione dell’autoproduzione energetica, in particolare per le piccole e medie imprese, è stata identificata come una strategia vincente. Questa scelta permette non solo di ridurre i costi energetici, che rappresentano una voce di spesa significativa per le Pmi, ma anche di contribuire significativamente agli obiettivi ambientali dell’Unione Europea, rendendo l’Italia meno dipendente dalle forniture estere.

I dettagli del Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0, con uno stanziamento complessivo di 6,3 miliardi di euro, introduce un nuovo credito d’imposta fino al 45% dei costi di investimento per le imprese. Le agevolazioni riguardano l’acquisto di beni materiali e immateriali nuovi, tecnologicamente avanzati, che assicurano una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per le strutture produttive o del 5% per i processi produttivi. Inoltre, sono incentivati i progetti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e i percorsi di formazione del personale per acquisire competenze digitali ed energetiche.

Per accedere a questi benefici, le imprese devono presentare una domanda tramite la piattaforma informatica dedicata, gestita dal Gse. La domanda deve includere una descrizione dettagliata del progetto di innovazione e della prevista riduzione dei consumi energetici. Un meccanismo di “prenotazione” del credito d’imposta assicura che le risorse siano allocate in modo efficiente, favorendo i progetti più promettenti e ben strutturati.

Il ruolo strategico delle Pmi

Le piccole e medie imprese giocano un ruolo strategico nell’incremento della potenza installata da fonti di energia rinnovabile (Fer). Grazie alla loro ampia diffusione territoriale e alla disponibilità di spazi idonei per l’installazione di impianti fotovoltaici, le Pmi possono contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del Paese.

CNA ha lavorato attivamente affinché il Governo italiano riconoscesse e supportasse questo potenziale, integrando specifiche misure nel Pnrr sotto la missione REPowerEU.

Prospettive future e supporto di CNA

CNA continuerà a supportare le imprese artigiane e le Pmi in questo percorso, offrendo consulenza per l’accesso alle agevolazioni e per l’implementazione dei progetti di transizione energetica. È già stato calendarizzato un incontro con il ministero delle Imprese e del Made in Italy per definire ulteriormente le misure operative e garantire che anche le imprese più piccole possano beneficiare pienamente delle opportunità offerte dal Piano Transizione 5.0.

In conclusione

Il Piano Transizione 5.0 offre una straordinaria opportunità per le imprese italiane di innovare, ridurre i costi energetici e contribuire alla salvaguardia del nostro pianeta. CNA, con il suo impegno e la sua esperienza, rimane un partner affidabile e proattivo, pronto a guidare le Pmi verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato. Le imprese interessate sono invitate a contattare la CNA per ricevere tutte le informazioni necessarie e il supporto per accedere ai benefici di questo importante piano.