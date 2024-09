Rafting: un'esperienza sempre più gettonata anche per team building e incentive

Scendere un fiume con rapide a bordo di un gommone permette di vivere un’esperienza unica. Lo sanno bene gli appassionati di rafting, inebriati da un'attività che unisce alle emozioni adrenaliniche il piacere di scoprire paesaggi incontaminati.

Grazie a scenari suggestivi e a un fiume, la Dora Baltea, particolarmente vocato a questo genere di attività, il rafting in Valle d’Aosta è senza dubbio tra i più apprezzati dagli amanti di questa disciplina.

Negli ultimi anni, inoltre, questo sport fluviale sta riscontrando un interesse crescente anche da parte di quelle imprese che intendono consolidare il lavoro di squadra tramite attività di incentive e team building.



Il successo del rafting per attività di incentive e team building

Il rafting risulta una disciplina ideale per aziende di qualunque dimensione. Che si abbia la necessità di organizzare un incentive o di fare team building, questo sport fluviale è un’occasione per praticare un'attività gratificante, basata sul feeling e la collaborazione, capace di incentivare la comunicazione e il senso di appartenenza e instaurare un legame che possa riflettersi anche nelle successive dinamiche professionali.

Tra i punti di riferimento per il rafting Valle d’Aosta c'è Rafting Republic, il centro che permette di organizzare attività outdoor perfette per eventi di incentive e team building aziendali.



Rafting Republic: dall'incentive al team building, tutti i servizi per la migliore esperienza di rafting

Rafting Republic è il centro rafting Valle d’Aosta che offre l'opportunità di vivere un'esperienza altamente stimolante, finalizzata non soltanto a soddisfare il bisogno di provare emozioni forti, ma anche ad alimentare il senso di condivisione.

Fondamentale nel fornire un'analisi delle dinamiche individuali e di gruppo negli eventi di team building, Rafting Republic offre alle aziende anche tutto il supporto necessario per organizzare eventi di incentive personalizzati, dalle attività di gruppo emozionali all'offerta di una location esclusiva per conferences e celebrazioni, fino al servizio bar dedicato con bartender, all'occorrenza affiancato anche dall'accompagnamento musicale con deejay.

Del resto, consolidare il gruppo di lavoro è da sempre al centro delle politiche aziendali di Rafting Republic, che opera costantemente per dare risalto all'esperienza e al lavoro di squadra, sempre attraverso una profonda responsabilizzazione dei singoli.

A tutto questo si affianca una struttura professionale, così come l'impegno a fornire attrezzature di qualità e l'efficienza di personale e guide qualificate, che pongono in essere tutte le misure indispensabili per fare rafting in sicurezza.

Rafting Republic dispone inoltre di un laghetto di proprietà, che permette di allenare i partecipanti ad affrontare alcune particolari attività fluviali in un'esperienza di galleggiamento, garantendo una preparazione maggiore rispetto a quella possibile fuori dall'acqua.

Grazie ai diversi tratti della Dora Baltea, Rafting Republic può inoltre dare accesso indifferentemente ad esperienze di rafting per esperti o per semplici appassionati, in modo da soddisfare le aspettative sia di chi cerca una discesa tranquilla sia di chi vuole mettersi alla prova con un'attività più adrenalinica.



Rafting Republic: il centro di rafting nel cuore di Aymavilles che soddisfa sempre le aspettative

Rafting Republic può contare su un'area verde di oltre 3.500 metri quadrati. Qui, spazi incontaminati e strutture sottoposte a costante manutenzione accolgono i partecipanti negli attimi che precedono e seguono la discesa di rafting, e permettono di concedersi anche qualche piccolo momento di relax grazie alla presenza di un punto di ristoro.

Cuore pulsante dell'attività, l'esperienza nel rafting di un gruppo di professionisti, uniti dalla passione per gli sport estremi, ma soprattutto da legami profondi e di lungo corso. Una sinergia che, unitamente ai servizi e al livello di professionalità offerto, permette al centro di soddisfare appieno le aspettative dei partecipanti.

Rafting Republic si trova ad Aymavilles, in località Clos Savin, a pochi minuti da Aosta e dallo svincolo autostradale e, oltre a essere ubicato in prossimità dei più importanti centri di interesse turistico valdostani, è la prima realtà di rafting che si incontra provenendo dalle altre regioni.