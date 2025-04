L’igiene della casa nelle innovazioni Smapiù

Ha maturato una gamma comprendente l’acido citrico, la soda multiuso, la lisciva come una volta, il percarbonato di sodio per i capi bianchi, per capi neri, per i colorati oltre al nuovo additivo elimina peli. Lo scorso anno ha lanciato il primo lavapavimenti in polvere profumato e il primo ammorbidente in polvere superprofumato. “Siamo stati i primi”, afferma Marco Carta, Ceo di Smapiù, “ad aver creduto nelle potenzialità della candeggina in pastiglie, categoria in cui siamoi leader di mercato e che proponiamo in differenti profumazioni e formati, oggi anche e soprattutto nella confezione Luxury totalmente plastic free.

Le nostre produzioni spaziano anche nella realizzazione di un innovativo antiodore sacco pattume, di un curalavastoviglie e un curalavatrice specifico per la piulizia e l’igiene delle parti interne degli elettrodomestici, di una polvere schiumogena disincrostante specifica per il WC e infine di una onnovativa linea antiodore WC denominata Antes. Smapiù sta cercando di eliminare la plastica, di salvare spazi, di far pesare meno i prodotti. L’esempio èpiù eclatante è la candeggina. Si trova in bottiglioni di plastica da 5 litri, da 5 kg di peso. Smapiù la traduce in polvere, in pastiglie che racchiude in un piccolo contenitore di cartoncino ottenendo di far sparire la bottiglia di plastica, di far trasportare il prodotto dal punto di acquisto a casa con una riduzione di peso da 5 kg a 100 grammi e di salvare spazio.

Idee innovative che stanno premiando la ricerca e la volontà di Smapiù di contribuire ad un mondo più pulito, ad essere amica dell’ambiente, dell’ecosostenibilità.