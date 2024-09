Premio Cambiamenti 2024: iscrizioni prorogate al 30 settembre

Cambiamenti 2024 è un concorso nazionale che premia e sostiene le migliori imprese italiane nate negli ultimi cinque anni (dopo il 1° gennaio 2020) che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro.

Cambiamenti 2024 ha l’obiettivo di riconoscere il merito e offrire occasioni di confronto e visibilità a quelle imprese che con la loro attività rappresentano ogni giorno il meglio dell’Italia e rendono il Paese competitivo.

Partecipa con la tua impresa entro il 30 settembre 2024 cliccando qui, oppure alla fine dell’articolo se vuoi saperne di più

Coraggio e competenze

Il Premio Cambiamenti vuole gratificare il coraggio e la capacità dei giovani italiani che hanno intrapreso la strada dell’imprenditoria. La manifestazione - riservata alle aziende italiane nate negli ultimi cinque anni, ovvero dopo il 1° gennaio 2020 - mette in palio 20mila euro per il primo classificato, 5mila al secondo e terzo, oltre a 2 accessi al percorso UniCredit Start Lab per sostenere le giovani imprese, l’innovazione e la tecnologia e la partecipazione a Cambiamenti OFF dove incontrare potenziali investitori, partner e venture capitalist.

Il percorso di candidatura si chiuderà il 15 settembre prossimo e le start up selezionate effettueranno una finale provinciale e una regionale che porterà le più meritevoli fino a Roma, dove il 15 dicembre 2024 sarà proclamato il vincitore di questa ottava edizione.





Come partecipare

Segui le indicazioni fornite cliccando qui: al termine del processo di candidatura riceverai una e-mail di conferma dell’acquisizione della tua richiesta. Alla chiusura del contest il sistema genererà una pagina web dedicata che confermerà o meno l’ammissione alla fase successiva.

In quel momento entrerai a far parte della comunità di Cambiamenti, con l’opportunità di accedere a una rete di consulenti CNA diffusa su tutto il territorio nazionale con occasioni di confronto e incontro organizzate ad hoc dalla Confederazione o dai partner del Premio.

Da questa edizione, inoltre, il Premio Cambiamenti apre le proprie porte anche alla presentazione d’idee d’impresa o spin-off universitari che possano rappresentare una reale innovazione, cha abbiano la potenzialità per introdurre un cambiamento nel loro settore di attività, nel territorio dove operano o nella comunità in cui insisterebbero

Hai un’idea per aprire un’attività? Pensi di avere le carte in regola per aprire un’azienda di successo? Candidati come idea di impresa cliccando qui.