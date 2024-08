Regione si mobilita contro il suicidio: 26 laboratori artistici e musica per prevenire il dramma

L' evento, organizzato dalle Associazioni "Il Mandorlo Fiorito" e i Volontari del Soccorso Grand Paradis, si svolgerà presso gli spazi di Plus (ex Cittadella dei giovani) e avrà un programma ricco e variegato, pensato per coinvolgere la comunità e sensibilizzare sui temi della prevenzione e del benessere mentale.

Nel corso delle tre giornate, che si articoleranno dalle 9.30 alle 22, sono previsti 26 laboratori artistici, coordinati da oltre 30 artisti dell'Associazione Artisti Valdostani. L'iniziativa mira a coinvolgere i giovani di età compresa tra i 12 e i 35 anni, stimolando la loro creatività e offrendo loro l'opportunità di esplorare e sviluppare nuove passioni. Questi laboratori rappresentano un'opportunità per i partecipanti di esprimere se stessi attraverso l'arte, creando uno spazio di confronto e crescita personale.

Il Progetto regionale per la prevenzione del suicidio, avviato nel 2022, ha come obiettivo principale quello di contrastare il fenomeno del suicidio attraverso una serie di azioni integrate. Tra queste, spiccano la campagna di prevenzione e sensibilizzazione della popolazione, programmi di formazione e educazione, e l'implementazione di processi di garanzia per facilitare l'accesso all'assistenza. La strategia del progetto include anche la prevenzione specifica rivolta ai giovani, il sostegno ai superstiti e alle persone coinvolte, e l'adozione di misure per ridurre la disponibilità di mezzi suicidari.

L'evento "InsideArt.click" non solo rappresenta un momento di grande importanza per la comunità, ma anche un'occasione per mettere in luce il ruolo cruciale della creatività e dell'arte nella promozione del benessere mentale. La serata inaugurale, che si svolgerà venerdì 6 settembre alle 18.30 presso il Teatro di Plus, offrirà un'anteprima del programma con la presentazione dei laboratori artistici e uno spettacolo musicale che vedrà la partecipazione di gruppi valdostani. Questo momento festivo darà avvio a tre giorni di intensa attività, durante i quali i partecipanti avranno l'opportunità di interagire con artisti locali e scoprire nuove forme di espressione creativa.

L'evento si inserisce in un contesto più ampio di azioni volte a sensibilizzare e formare la comunità su temi cruciali legati alla salute mentale. La collaborazione tra istituzioni, associazioni e volontari è fondamentale per costruire una rete di supporto e prevenzione che possa rispondere efficacemente alle sfide poste dal fenomeno del suicidio. Con "InsideArt.click", Aosta si conferma come un centro di attività culturali e sociali che promuovono la salute e il benessere della sua comunità, offrendo risorse preziose per affrontare e prevenire situazioni di crisi.