ÉVANGILE DE DIMANCHE: CHOISISSEZ AUJOURD'HUI QUI VOUS VOULEZ SERVIR

Aujourd'hui nous concluons le grand discours de Jésus sur le pain de vie.

Au fur et à mesure que Jésus précise la raison du signe, l'incrédulité de la foule croit, en passant de l'enthousiasme à l'éloignement, suite à l'atrophie intellectuelle et à l'acédie spirituelle. Ils disent:"ce discours est dur pour nous". Cette réaction ne manque pas de susciter des interrogations sur notre être chrétien. Est-ce que je ne fais pas partie de cette foule instable qui aime Dieu distributeur du pain matériel? Est-ce que ma présence dans l'Église du Seigneur est due à la peur de quitter ou à la foi sincère de demeurer en Jésus? Jésus est-il pour moi le "cas sérieux", le critère de fond, celui qui a les paroles de la vie éternelle pour lequel je vis et je meurs? Les deux questions de ces deux grands théologiens sont provocatrices: "Pourquoi suis-je encore chrétien"?(Hans Urs von Balthasar), "Pourquoi suis-je encore dans l'Église "? (Joseph Ratzinger)? Jésus n'impose pas de le suivre par force. Il veut une foi libre.

1. L'AUDACE DE LA VÉRITÉ

Dans la première lecture, le discours de Josué secoue les consciences et met en crise le peuple devenu idolâtre. Josué invite le peuple rebelle à faire un examen de conscience afin de mesurer la gravité de leur péché. Cette invitation au discernement comprend trois étapes à savoir: la situation spirituelle du peuple, l'invitation au choix et l'adhésion totale de ce peuple au Dieu vrai et Libérateur.

Josué réunit l'assemblée, toutes les catégories du peuple d'Israël à Sichem. L'audace de la vérité est le franc-parler, sans peur d'être jugé, car qui a peur du jugement des hommes a peur de la vérité pour devenir serviteur du mensonge. Jésus dit à ce propos que connaître la vérité rend libre. Or la vérité c'est lui-même. Cette vérité vitale, existentielle rappelle, interpelle et libère.

Josué se tient devant l'assemblée et dit:"S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir(...). Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur ".



L'autre aspect de l'audace de la vérité est la clarté qui exclut toute ambiguité ou malentendu. Il ne suffit pas de bien prêcher en soignant le langage. La vérité mal exprimée n'est pas moins vérité, le mensonge bien dit n'est pas moins mensonge. Encore faut-il incarner, habiter la parole prêchée. Josué avec sa famille optent pour servir le Seigneur. Le peuple présent à la convocation répond à cette provocation sous forme d'invocation, en se rappellant de sa vocation qui a été ternie par leur péché d'ingratitude. Tous azimut crient: "Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux". Le peuple fait un regard rétrospectif, se souvient de l'action libératrice par la main puissante de Dieu et conclut par une profession de foi. "Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu". Donne Seigneur à ton Église des serviteurs audacieux de la vérité comme Josué dans un monde devenu de plus en plus idolâtre.



2. À QUI IRIONS-NOUS SEIGNEUR

L'Évangile du jour présente des ressemblences et des divergences avec la première lecture. Josué en Hébreux "Yehoshua" signifie "Dieu sauve" (Dt3,21). Josué annonce Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu pour nous, Dieu sauve. Jésus dans la synagogue de Capharnaüm semble subir un échec, une faillite selon la logique des hommes de notre temps. Nous dirions aujourd'hui qu'il est en train de perdre la majorité des électeurs, car beaucoup de ses disciples qui avaient entendu son discours commençaient à déserter en disant: "Cette parole est rude! Qui peut l'entendre"? Ils oublient que la divinité de Jésus ne dépend pas de la quantité des adeptes. Jésus dira à Pilate: "Mon royaume n'est pas de ce monde". Dans ce discours qui conduit le disciple à suivre radicalement Jésus ou à rebrousser chemin, Jésus oppose l'esprit et la chair, la vie et la mort. La chair dans cette circonstance signifie la volonté corrompue tandis que l'esprit est la faculté la plus noble de l'homme qui reçoit la lumière gratuite de Dieu pour rayonner dans le monde cette lumière. Ainsi, "c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien".



Jésus devant ce scandal ne perd pas de sérénité. Il n'est pas agité comme un soldat désarmé. Il ne supplie pas la confiance. Loin de s'expliquer, il proclame ce qu'il est, la vérité. Comme cette vérité n'est pas multiple, elle passe à travers le feu sans être brûlée. C'est ainsi qu'il accorde aussi la liberté à ses proches de cesser de l'accompagner en leur disant: "Voulez-vous partir, vous aussi"? En d'autres mots: voulez-vous rejoindre les autres vers la perdition? Voulez-vous errer hors du chemin? Voulez-vous embrasser la mort vitale dans cette vie mortelle?



La réaction de Pierre, synthétise la foi de l'assemblée réunie à Sichem. Pierre aussi, en représentant les autres en tant que premier parmi les égaux, fait cette confession: "Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu".

Ce choix est radical et ne tolère pas d'abstention ou de juste milieu. Les justifications échappatoires comme "oui-mais", "on verra", "peut-être j'y penserai demain" n'ont pas de place. C'est aujourd'hui qu'il faut décider de suivre le Seigneur.



3. L'AMOUR VAINT TOUT

"Omnia vincit amor", disait Virgile. De quel amour qui désarme les armées, qui abaisse les puissants et relève les humble, s'agit-il? C'est l'amour du Christ "qui fait mouvoir le soleil et les autres étoiles", selon Dante Alghieri. Saint Augustin disait déjà qu'il faut aimer pour faire ce qu'on veut (amat sicut Christus et fac quod vis). Sainte Thérèse constate dans son intuition que la voie de l'amour est la petite voie qui conduit au ciel. Par conséquent, disait-elle, "ma vocation c'est l'amour".



La lettre aux Éphésiens montre que l'étoile polaire qui guide la vocation au mariage doit être une relation d'amour. Là où il y a un amour enraciné dans l'amour du Christ, la femme ne considère pas comme une oppression l'obéissance à son mari et le mari ne se sent pas diminué en aimant sa femme. Comme le disait saint Augustin, "en aimant, on se fatigue, mais la même fatigue devient amour".

Le fondement de l'amour durable, est le Christ qui a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Comme dans le cas des disciples de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm, ce discours à l'heure de la mode du "gender", semble anachronique, dépassée, traditionnaliste, anti-moderniste. Mais la vérité comme déjà dit ne dépend pas de la majorité. Il faut du coeur et du courage pour s'adresser à l'homme de la postmodernité cette vérité. N'ayons pas peur de la vérité qui est plus grande que nous. Cependant, il faut se laisser imprégnée par elle pour la proclamer dans la charité.



4. PRIÈRE.

Seigneur Jésus tu as été abandonné par tes disciples et beaucoup d'Églises deviennent des monuments inusités dans certaines parties du monde. Aie pitié de nous. Nous sommes lents à croire, à comprendre cette vérité que toi seul possède la vie éternelle. Tu marches avec nous, mais nous sommes distraits. Prends pitié de nous.

Tout le long de notre vie Tu ne cesses de nous appeller pour demeurer auprès de Toi. Ne nous traites pas selon nos péchés. Que descende sur nous ta miséricorde, amen. Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera