Pensione INPS ed Enasarco: sono obbligato a presentare la dichiarazione se le percepisco entrambe?

RISPOSTA

Gentile lettore,

in via generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente che abbia percepito redditi da lavoro dipendente o pensione che siano stati correttamente conguagliati dal datore di lavoro o ente pensionistico.

Tornando al suo quesito per coloro che percepiscono più redditi da pensione provvedono gli Enti previdenziali ad effettuare il conguaglio, grazie ai dati presenti nel cosiddetto “Casellario” pensionistico.

Il Casellario è un servizio che raccoglie, conserva e gestisce i dati relativi ai trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari a carico di enti previdenziali e bilaterali. Nel suo caso, pertanto, anche se percepisce redditi da pensione sia dall’INPS che da Enasarco le ritenute dovrebbero essere state conguagliate correttamente ed è quindi esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tuttavia è onere del contribuente verificare annualmente se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello REDDITI), oppure se è esonerato. Per questo le consigliamo comunque di verificare con il suo CAF di fiducia se le imposte siano state correttamente conguagliate e rientra quindi tra i casi di esonero.

La dichiarazione potrà comunque essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni fiscali. Presentando il Modello 730 potrà così ottenere il relativo rimborso direttamente nel suo cedolino di pensione, a partire dal mese di agosto.

Cosa c’è da sapere sulla pensione INPS ed Enasarco

Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici trasmettono al Casellario centrale dei pensionati i dati dei trattamenti stessi e gli elementi necessari per la gestione del Casellario per via telematica, secondo le specifiche di trasmissione elaborate e comunicate dall’INPS agli Enti interessati.

Il Casellario elabora i dati e indica agli Enti la misura della tassazione IRPEF da applicare a ciascun pensionato, calcolandola sulla base di tutti i trattamenti pensionistici che ciascuno riceve.

È bene ricordare che tale servizio è previsto solo per i titolari di redditi da pensione. Al contrario per i lavoratori dipendenti e per coloro che percepiscono indennità di disoccupazione dall’INPS è necessario presentare la dichiarazione dei redditi se hanno più datori di lavoro o percepiscono più trattamenti, al fine di verificare le eventuali imposte dovute a conguaglio, oppure che devono essere rimborsate.